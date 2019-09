El nudismo en la playa Las Canteras "está prohibido, pero se podría autorizar"

El concejal de Playas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, afirma que la ordenanza municipal "prohíbe el nudismo salvo que se autorice", ya que "no hay demandas para crear nuevas zonas nudistas" aunque la posibilidad queda abierta "si fuese potente".



Como ha indicado durante una conferencia de prensa, "el nudismo en las playas de la ciudad solo está permitido en una zona de El Confital y no estaba regulado en las anteriores ordenanzas".



Según ha dicho el edil, "en los procesos participativos que se realizaron no se demandó y solo lo planteó la Policía Local", que aseguraba que "no sabían cómo actuar en esos casos".



Por ello, se decidió que en la ordenanza municipal "quedase prohibido el nudismo salvo que se autorice" y, aunque en la actualidad no la hay, "si hay demanda social rotunda de crear zonas nudistas en donde fuere, tenemos la posibilidad de autorizarlas".



Ha agregado que desde el Ayuntamiento "no se captó una demanda social mayoritaria aunque, si bien es una tema que tiene carácter general de prohibido, está abierto a que en algún momento la ordenanza lo permita", siempre que "una demanda social abra la posibilidad en alguna de las playas, en todas o por zonas".



De ser así, "seguirá los plazos habituales para este tipo de procedimientos", ha aclarado Ramírez.