PALCA pide el cese de la consejera de Agricultura "si insiste en modificar la norma que nos protege de la entrada de productos foráneos"

Jesús Corvo, vicepresidente regional y secretario general en Tenerife de la Plataforma Agraria Libre de Canaria (Palca), que destapó en su día el fraude del vino que se traía de la Península y a las Bodegas Insulares del Cabildo de Tenerife, pide ahora el cese de la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende “si se empeña en cambiar la orden ministerial que protege la producción canaria de la entrada de productos foráneos”.

Comienza recordando que pudo hacerse “con una factura que daba una visión exacta de lo que estaba pasando en las Bodegas Insulares. No era ilegal, pero éticamente era muy complicado sostener aquello por una institución pública como el Cabildo, que debería defender a los productores isleños”.

Considera que hay una similitud con lo ocurrido con la importación de papa foránea en plena cosecha canaria: “En aquella ocasión fue el consejero insular de Agricultura, José Joaquín Bethencourt, al que le costó el puesto; pero aquí hay otro matiz: la persona que ha hecho eso (Angela Delgado) es presidenta de una organización agraria, y es la que tendría que estar velando porque eso no ocurra en el Archipiélago. Es una deslealtad de la presidenta de una organización agraria que se llama ASAGA, que en este asunto ni entra ni sale ni tiene culpa. La verdad es que ella ha utilizado a ASAGA en favor de su empresa”.

Jesús Corvo no comparte la visión de la consejera regional de Agricultura, Alicia Vanoostende, sobre este asunto: “No importa que haya papas o no haya papas en la Isla como dice la consejera. Que por cierto quedó claro que había. Lo que no se puede es vulnerar la orden ministerial de 1987 que permite garantizar la seguridad fitosanitaria en Canarias. Además, las papas normalmente se importan de octubre a diciembre. Pero nunca en abril, porque en abril es cuando llega la cosecha canaria”.

Recuerda que “hace 40 años exportábamos 40 millones de kilos de papas y no importábamos ni uno. Ahora importamos 70 millones y no exportamos ni una sola papa. Todo por la polilla que vino de fuera”.

Y luego avisa: “Lo que es terrible es que una consejera de Agricultura quiera modificar la orden ministerial de 1987 que nos protege de la entrada de productos foráneos y sus enfermedades. Si se empeña en eso debería ser cesada de inmediato”.

Corvo señala en este sentido que “ASAGA ha intentado, mediante ASOCAN, la modificación de esta norma. Y el día que eso pase estaremos acabados. Lo que quieren hacer es lo mismo que hizo Angela Delgado, tratar de vulnerar esa orden ministerial”.

Por eso insiste en que “si no cambia estos planteamientos, esta consejera no es la que quiere el sector primario. Si lo hace dejaría la puerta abierta a algunos productos que quieren traer a las islas los empresarios importadores. Y me refiero a una partida de subtropicales que tienen su entrada totalmente prohibida en las Islas. Sabemos que hay empresarios que quieren traer aguacates porque con el canario no se cubre la totalidad de los 12 meses aunque estamos muy cerca”.

Jesús Corvo termina destacando que “la pandemia ha implicado el 90% de pérdidas al sector del viñedo por la ausencia de turismo. Está entrando una cantidad de vino foráneo sorprendente: entre 80 y 90 millones de litros a bajo precio”.