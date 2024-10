Ampliada la denuncia por la nave industrial de Arona tras la intervención del edil de Urbanismo en el último pleno

Los denunciantes de la nave industrial de Guaza, en Arona (sur de Tenerife) por supuestas obras ilegales de la empresa Cicar, tal y como consta en una resolución del pasado mes de septiembre de la Agencia de Protección del Medio Natural (notificada al ayuntamiento el día 26), han ampliado la denuncia tras lo indicado por el concejal de Urbanismo, Luis García (Más por Arona), en el pleno del pasado viernes, cuando, según entienden, negó que sea el competente en la inspección de obras y disciplina urbanística pese a la delegación que hizo en él la alcaldesa, Fátima Lemes (PP), al principio del mandato para que ejerciera esas funciones.

Los querellantes presentaron el pasado martes un texto ampliado de su denuncia al considerar que los trabajos se ejecutan “sin título desde, al menos, 2021” y que, por tanto, “procede la suspensión y precinto de las obras”. La ampliación se debe a lo indicado en dicha sesión por García, al que acusan de un presunto delito de prevaricación por su “pasividad” con este caso por no parar las actuaciones, en línea con la visión del grupo municipal del PSOE. En dicho pleno, en el turno de preguntas y siguiendo su declaración de julio ante el juzgado número 4 de Arona, el edil mantuvo, para los denunciantes, una “indisimulada postura de pasividad que choca con la inexcusable e ineludible obligación de ejercer las potestades de restablecimiento (artículo 324 de la Ley del Suelo de Canarias”, por lo que creen que sigue con su “voluntad de permitir la continuación de las obras”.

No obstante, y como García indicó en la sesión plenaria que “la responsabilidad de precintar la obra en cuestión recae en los servicios técnicos de obras y servicios jurídicos de obras”, han ampliado la denuncia a sus máximos responsables funcionarios, al entender que también han mostrado “una absoluta pasividad ante la providencia del 2 de septiembre de 2024, contribuyendo a que prosigan las obras”. Asimismo, indican que les consta que el anterior concejal de Urbanismo, el socialista Leopoldo Díaz Oda, dictó “resolución el 20 de marzo de 2023 para ordenar la suspensión y precinto de las obras”, pero “no fue cumplimentada”, lo que achacan también a esos funcionarios “o, en su caso, a algún miembro de la Policía local por no dar curso a la orden emitida, dado que las obras han continuado y siguen hoy”.

Por ello, piden su declaración como investigados, aparte de reiterar la solicitud de testificales de otros técnicos y funcionarios, así como que el consistorio remita copia de la providencia del 2 de septiembre del edil del área y de todo el expediente administrativo de esta nave.

La explicación del concejal

Aunque el gobierno de Arona sigue sin dar su versión a este medio sobre estas obras, la respuesta en el pleno de Luis García al PSOE expone ampliamente lo argumentos que maneja este edil y el equipo gobernante actual (PP-CC-Más por Arona) sobre este expediente. Aparte de hacer una encendida defensa de los funcionarios locales en general y, sobre todo, de los del área de Urbanismo, así como de la secretaria municipal, el exconcejal del PSOE (esta nave y el complejo comercial de El Camisón fueron clave en la ruptura del gobierno anterior y la división de los socialistas locales) leyó una intervención escrita “porque se me mira todo con lupa”. García dice no entender “qué pretende el PSOE, si es que esté al pie de todas las obras ilegales de este municipio, que me ponga en cada una de las puertas a controlar, pero soy solo uno, algo que no hizo ningún concejal (se supone que de esta área) ni el anterior alcalde (José Julián Mena) en su calidad de edil de Urbanismo”.

A su juicio, “el PSOE aplica ahora una medicina que antes no tomaba”. Además, considera que la “fijación” contra él se acerca ya a “la histeria, aunque por mucho que intenten confundir repitiendo mentiras, atacándome asquerosamente, no van a conseguir que se convierta en verdad lo que dicen y continúan diciendo. Su único objetivo como oposición es denunciar cualquier cuestión que hago, sea lo que sea, (…) pero olvidan cosas de ciertos expedientes”. Según recalcó, resulta contradictorio que se le critique “tanto por actuar como por no hacerlo, por pasividad” respecto a ciertos expedientes. “Esto es de locos, no lo entiendo y, hasta ahora, el juzgado tampoco lo entiende”. Asimismo, censura que no se vean indicios de actuación irregular sobre este expediente de la etapa de Mena como edil del área, pues por esto “han pasado tres ediles y un alcalde, aunque las acusaciones son solo contra mí”.

También aludió a su providencia del 2 de septiembre, “que fue exactamente igual que las que firmaba Mena”, con la que pide que se gire visita cuanto antes por parte de los técnicos del área para comprobar si esas “presuntas obras” tienen título y, en caso afirmativo, que se emitan los informes pertinentes y se adopten las medias técnicas y jurídicas que se crean oportunas. Asimismo, remarcó que, “ni en sede judicial ni en ningún órgano colegiado del Ayuntamiento”, ha dicho que no se ejecuten trabajos. “Lo que sí he dicho es que no soy el competente para incoar ni decidir paralizar o precintar una obra con título o sin él, y eso lo ratifico hoy, por más que ustedes (ediles del PSOE) muevan la cabeza (negando). (…) Lo que pretenden con sus acusaciones veladas (tildó la cuestión de ”pseudopregunta“) sea conocedor de absolutamente todo en este municipio, cuando eso es imposible, aparte de que no soy el competente como concejal”.

Para García, Mena “se esconde en terceras personas”, recordándole en el pleno que su actual responsabilidad fue la del exalcalde socialista “durante casi un año, hasta delegar en Leopoldo Díaz”, así como que este expediente comenzó con él como edil de Urbanismo “sin que hiciese absolutamente nada de lo que ahora me recriminan”. “Es vergonzoso, indecente, inmoral y repugnante –continuó- acudir a comisiones y plenos y oír cómo se justifican mis responsabilidades, incluso presentando denuncias cobardes”, en un “acoso personal por pare del PSOE. Si tienen la misión de denunciar todo expediente administrativo, les adelanto que miren primero a su lado porque puede que algunas denuncias que presenten contra mí tengan que hacerlo contra algunos de sus compañeros”.