Un paseo por Hampstead, el barrio más exclusivo y literario de Londres

El Spaniard’s Inn (Spaniard’s Road), o Taberna de los Españoles, es uno de los escenarios literarios más singulares de Londres. Este lugar, que está abierto desde mediados del siglo XVI, es uno de los pubs londinenses que más veces han salido en obras literarias. El Spaniard’s aparece en varias novelas de Dickens, en el Drácula de Stoker, en alguna página de Stevenson y era uno de los lugares de trabajo preferido del inmortal Keat que escribió aquí buena parte de su fantástica obra literaria. Del Spaniard’s dicen que es uno de tantos lugares con fantasma propio de la city: uno de los primeros propietarios que murió a manos de su propio hermano por un duelo de amores. Este pub histórico suele ser el punto de parada obligado de todos los que se internan en el ‘infierno verde’ de Hampstead Heath, uno de los parques más bonitos de la ciudad. Estamos a apenas quince minutos del centro de la capital británica en metro (Estación Hampstead; Línea Northern –negra- Ramal Edgware) pero parece que estemos en plena campiña inglesa. Estamos en Hampstead, un viejo pueblo de aires aristocráticos que se ha ido integrando en la trama urbana de Londres con el desbordamiento de su callejero. Un lugar vinculado desde hace siglo con literatos y artistas (sólo hay que ir leyendo la multitud de placas azules que adornan muchas de las casas del vecindario) que hoy es uno de los barrios más exclusivos de la city.

El corazón del vecindario se encuentra en torno a la Estación de Hampstead. High Street y Heath Street conforman el eje principal de Hampstead Village y en torno a esta calle podemos encontrar algunos de los lugares de interés del lugar. Se impone la típica arquitectura británica donde manda el ladrillo rojo y el buen gusto. Como la Iglesia Parroquial de St John (Church Row), uno de los grandes iconos del barrio (aprovecha para ver su cementerio donde puedes encontrar algunas tumbas de personalidades ilustres). Yendo y viniendo por High Strret y Heath Strret puedes ir viendo los diferentes lugares de interés de Hampstead que resumen la historia vital y cultural del vecindario.

El listado no es pequeño y hay mucho que ver. Fenton House (Hampstead Grove) es una casona señorial del siglo XVII con grandes jardines. Burgh House (New End Square) es otro ejemplo de arquitectura señorial (estilo Reina Ana de principios del XVIII) que hoy cumple funciones como centro cultural. La Casa Keats (Keats Grove, 10) es otro de los puntos importantes del barrio. En esta casa vivió el poeta casi dos años antes de viajar a Italia y hoy es un museo sobre la vida y obra del poeta. Otro lugar interesante para ver es Moreton House (Holly Walk, 11), una maravilla diseñada por el célebre arquitecto Thomas Garner (uno de los más importantes del Londres victoriano) que forma parte del patrimonio histórico nacional y es uno de los mejores ejemplos del estilo Cotswold.

Una de las cosas que se ponen de manifiesto en este barrio es el cuidado que Inglaterra tiene por su patrimonio material e inmaterial. Esta zona de la ciudad está plagada de placas azules que recuerdan el paso de personalidades de la cultura, la política, la ciencia o las artes por las bellísimas calles del barrio. El listado es brutal. Y no es mala idea ir coleccionando lugares famosos a través de estas placas e ir descubriendo rincones preciosos. Porque más allá de las mansiones y los edificios históricos Hampstead es un barrio bonito que guarda lugares hasta insólitos. Como The Wells and Campden Bath and Wash Houses (Flask Walk, 71) un antiguo balneario del siglo XVIII que pasó de baño para las élites a una institución benéfica donde se bañaban los mendigos del lugar.

Un paseo por Hampstead Heath.- El parque más bonito de Londres con diferencia. Parliament Hill es una de las colinas más altas de la ciudad y ofrece una panorámica espectacular sobre el skyline de la city. Pero es que aquí también te vas a encontrar con lugares que ver que merecen la pena. El más próximo al centro del barrio es el precioso ‘pueblecito’ de Vale of Health. Este montoncito de casas es espectacular y aquí vas a encontrar algunos rincones muy pintorescos (apenas tres calles que no se libran de su buena ración de placas azules). Desde aquí puedes acceder al parque para explorar lo que se guarda entre sus árboles, prados y lagos. Lo más obvio es Kenwood House (Hampstead Ln) uno de esos palacios brutales rodeados de jardines que habla de una de las grandes familias del país; en este caso los Guinness –los de la cerveza-. Aquí vas a encontrar una colección de arte brutal con algunos ilustres de la pintura universal (como Rembrandt y Vermeer) que sirven de complemento a la propia casona del siglo XVII.

Ya de vuelta al parque podemos ir en busca de otros lugares de interés. Algunos con ese carácter mágico y mítico que los ingleses saben dar (es una maravilla como tratan aquí el patrimonio que se ve y el que no se ve). Dicen que The Hollow Tree, el árbol hueco, es frecuentado por hadas y un poco más arriba, yendo hacia la cima de Parliament Hill, nos encontramos con un túmulo céltico que según la tradición es la tumba de la Reina Boadicea, un personaje mitad real mitad mito que lideró una de las revueltas britanas durante los tiempos en los que buena parte de la isla (justo todo lo que quedaba por debajo del impresionante Muro de Adriano) era parte del Imperio Romano.

Un lugar secreto poco conocido en Hampstead.- Siguiendo por Heath Street hacia North End Way nos encontramos con un enorme edificio blanco que tiene escrito la leyenda Jack Straw's Castle. Este antiguo pub (hoy está cerrado) es de los establecimientos más añejos de la ciudad y tiene más de tres siglos de existencia. El nombre viene del ‘revolucionario’ Jack Straw, un campesino (otros dicen que era sacerdote) que lideró el gran levantamiento de 1381 y que se dice estuvo escondido por aquí hasta que fue capturado y ejecutado. Un poco más allá nos encontramos con The Hill Garden and Pergola (acceso por Inverforth Close), un jardincillo escondido con una pérgola de piedra muy bonita que es obra de Thomas Mawson, uno de los más famosos paisajistas de principios del siglo XX (este espacio forma parte de una antigua casa solariega que se ha convertido en un residencial de lujo con gimnasio).

