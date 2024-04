“Hoy han respirado los demócratas de Asturias”, dice la FSA sobre la decisión de Sánchez

El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación “enormemente satisfecho” tras el anuncio realizado por Pedro Sánchez, quien continuará al frente del ejecutivo nacional.

Satisfacción que Barbón hacía extensiva a toda la militancia socialista asturiana, a la izquierda política, a las personas progresistas y “a todos los demócratas”.

El secretario general de los socialistas asturianos ha asegurado que hay un antes y un después de lo sucedido pues “hemos estado a punto de asistir a la segunda dimisión de un presidente del gobierno, y esto tiene que servir para que la sinrazón no cope el debate político”. Ha reconocido que “la esperanza venció al medio, pues nos quisieron quebrar y no lo han conseguido”.

Junto a Barbón estaban la vicesecretaria general de Acción Política e Institucional, Adriana Lastra; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño; la portavoz parlamentaria, Dolores Carcedo; y miembros de la comisión ejecutiva de la FSA-PSOE, que se reunirá a las seis de esta tarde.

El presidente asturiano ha abogado por que estos días hayan servido para comenzar un tiempo nuevo en política, pues otra forma de hacer política es posible. Así, ha reivindicado que en los cinco años que lleva al frente del gobierno asturiano se ha dedicado a defender la región y a mantenerla a salvo del clima tóxico que invade el panorama nacional.

Adriana Lastra ha aprovechado para ensalzar la reflexión colectiva y cívica realizada estos días para que la ciudadanía se haya dado cuenta de la necesidad de “elevarse frente al ruido”. Ha recordado que no se puede hacer política a través de la insidia y de la calumnia, y que no podían ganar quienes intentan amedrentar a las personas que eligen dedicarse al servicio público y a sus familias.

“Expresión impropia de un presidente”

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado a Barbón de intentar dividir a los asturianos calificándolos o no de demócratas. Ha lamentado que “en política no todo vale” y que no va a alimentar la senda de división entre los asturianos.

Respecto a la decisión de Sánchez ha asegurado que es “inaceptable” que no haya dado ni una sola explicación de los supuestos casos de corrupción que persiguen a su entorno, y ha confiado en que “España y Asturias superen pronto esta anómala situación”.

A una estrategia de Trump o Bolsonaro responde el comportamiento de Sánchez según el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien a acusado al presidente del gobierno de haber protagonizado un teatro que responde a un cálculo electoral y a su propio interés personal.

Por su parte, la ex diputada de Podemos Asturias, ahora en el Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha criticado la “parafernalia” alrededor de una decisión personal y la salida de esta crisis con un simple “me quedo”. Si bien ha celebrado que organizaciones “mafiosas” como Manos Limpias no consigan sus objetivos con denuncias falsas.