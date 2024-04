UGT y CCOO celebran la continuidad de Sánchez: “Es necesario para mejorar la vida de la mayoría social”

Los sindicatos mayoritarios han coincidido este lunes en su análisis sobre la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir adelante y no dimitir de sus responsabilidades. “Merece la pena”, ha reiterado en un discurso ante su Comité Confederal el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “Se han planteado cuestiones de fondo que merecen ser abordadas cuanto antes”, ha advertido el de Comisiones Obreras, Unai Sordo.

Tanto Álvarez como Sordo habían reclamado a Sánchez que no cediese ante lo que consideran una campaña de los poderes que no han aceptado la legitimidad democrática. Este lunes ha sido Álvarez el primero en pronunciarse sobre la decisión del presidente del Ejecutivo, para manifestar que, “con este gesto, queda claro que la democracia de nuestro país residen en el Congreso de los Diputados”. “La democracia no tiene puerta trasera”, ha insistido para recordar que “son los ciudadanos los que eligen a quién tiene que intervenir en todos y cada uno de los estamentos de nuestro Estado de Derecho”.

El líder de la UGT ha considerado también que “”merece la pena continuar este ejercicio de Gobierno porque “los últimos cuatro años han sido, sin duda, la experiencia más rica de derechos para los ciudadanos y ciudadanas”. “Merece la pena que se puedan continuar desarrollando políticas en beneficio de la mayoría”, ha dicho para garantizar el trabajo del sindicato para que “la vida pública de nuestro país deje de ser un lodazal” y que “este ejemplo sirva” para que “se acaben para siempre” estas “situaciones de absoluta injusticia”.

En un mensaje lanzado directamente a Sánchez, Álvarez le ha reconocido haber “sido capaz de trasladar de manera nítida y clara” sus sentimientos: “Detrás de los políticos, de las personas que se dedican al servicio público en nuestro país, hay un ser humano, que padece y tiene sentimientos, como todo el mundo, y momentos en los que necesita tomar aliento y visualizar hacia donde vamos”.

Sordo, que ha mostrado su “satisfacción por continuar con la normalidad institucional que supone que el presidente del Gobierno permanezca en sus funciones”, ha defendido que estos días de reflexión se han planteado “cuestiones de fondo que merecen ser abordadas”. La primera, ha dicho, es la “anormalidad democrática” que supone la “no renovación del Consejo General del Poder Judicial” y la “creciente irrupción de una parte de la judicatura en la vida política cotidiana”.

El secretario general de Comisiones Obreras ha reclamado, en un mensaje a los medios, la “necesaria democratización de un poder del Estado que no puede permanecer blindado”, en relación al bloqueo del Poder Judicial por parte del Partido Popular y la no dimisión de sus miembros con el mandato caducado desde hace años. “No puede someterse a un proceso desdemocratizante y corporativo, debe abrirse paso una agenda regeneradora”, ha reclamado.

Sordo ha insistido también en la idea de que “si por algo es necesario continuar con la legislatura es para continuar con un programa de reformas e inversiones que lleven al pleno empleo, además de a empleo con derechos, al impulso de políticas industriales, al refuerzo de los servicios públicos, a una fiscalidad justa y suficiente y a mejorar la vida de la mayoría social”.