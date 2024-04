CCOO y UGT piden a Sánchez que no ceda ante “los poderes que no han asumido la legitimidad del Gobierno”

Los secretarios generales de las mayores organizaciones sindicales del país, Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y Pepe Álvarez, de la UGT, han pedido al presidente del Gobierno que no dimita tras la admisión a trámite de una denuncia presentada por el pseudosindicato ultraderechista Manos Libres, basada en recortes de prensa, y un bulo ya desmentido, sobre su pareja, Begoña Gómez, sobre la que la Fiscalía ya ha pedido el archivo. “Costó mucho alcanzar un sistema democrático en el que los gobiernos fueran elegidos por la ciudadanía y no por los poderosos”, recordaron Sordo y Álvarez en cuenta de X.

El secretario general de Comisiones Obreras ha mostrado este jueves su preocupación por el “significativo deterioro de la democracia” en España, “desde que determinados poderes de este país no han asumido la legitimidad del Gobierno de coalición”. Para Sordo, “muchas de las cosas que están pasando en el ámbito judicial y en una parte del poder mediático tienen que ver con no haber asumido la legitimidad de los resultados electorales después de la moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez” en 2018,

Para Sordo, esto ha llevado a “estrategias jurídicas, judiciales, al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que es una anomalía democrática de primer orden en nuestro país, a campañas de desprestigio, de bulos y de mentiras contra diversos líderes políticos en los últimos años, a verdaderos acosos judiciales que se han ido quedando en nada y a tratamientos mediáticos dignos del populismo 'trumpista' de la peor calaña”. A su salida de una asamblea en Ciudad Real de cara al 1 de Mayo, el líder de Comisiones ha recordado que “esto no es de antes de ayer”, sino que ha habido “campañas” judiciales “contra otros partidos, contra Podemos y contra líderes de las distintas izquierdas en los últimos años que han quedado en nada”, como Pablo Iglesias, Mónica Oltra, Alberto Rodríguez o Victoria Rossell.

Sordo ha pedido ha Sánchez que continúe en sus funciones, que refuerce la legislatura y que el bloque de investidura saque adelante la agenda legislativa que el país necesita. “Costó mucho contar con un sistema democrático donde los gobiernos los ponen y los quitan los ciudadanos y ciudadanas, no los viejos poderes fácticos”, señaló a los medios de comunicación para reivindicar “la autonomía de la política y la legitimidad de nuestras instituciones”. “No se puede ceder ante las presiones de poderes fácticos que no asumen la normalidad democrática”, ha reclamado.

En declaraciones al periódico 'Público', el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha apuntado que “se han sobrepasado todas las líneas rojas en relación con el presidente personalmente y en relación con la calidad democrática del país”. Álvarez ha coincidido en situar el inicio de esta deriva en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez: “No se acepta el resultado de esa decisión y, a partir de ahí, cada vez que los españoles y las españolas se les convoca a las urnas, tampoco se acepta el resultado de las elecciones, salvo que quien gane sea el bloque de la derecha con la suma de la ultraderecha en muchos casos”, ha señalado al mismo medio.

Sordo ha destacado también que “no hay ninguna duda de dónde viene el ruido”. “Estas campañas de crispación siempre ocurren cuando las derechas abandonan el poder del Estado”, ha lamentado para pedir “que el tono de la crispación política de la conversación pública baje varios decibelios”. No obstante, ha hecho hincapié en que “en España no puede caer un Gobierno por unas estrategias de acoso que, la inmensa mayoría de las veces, no son más que 'fakes'”. Además, ha puesto como ejemplo la dimisión del primer ministro portugués, el socialista António Costa tras una investigación por corrupción que quedó en nada, salvó por las elecciones que ganaron los conservadores. “Que no se precipiten decisiones políticas que luego no tengan marcha atrás”, ha pedido Sordo.

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no se ha pronunciado sobre el tema. Este jueves, su presidente, Antonio Garamendi, ha coincidido con la vicepresidenta María Jesús Montero en unas jornadas organizadas en la sede de la patronal.