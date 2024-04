Un 36,7% de los ciudadanos respalda la decisión de Sánchez frente al 21% que cree que debería haber dimitido, según el CIS

Un 36,7% de los ciudadanos cree que Pedro Sánchez debería continuar al frente del Gobierno “explicando lo que ha sucedido”, frente al 23,6% que opina que debería haber convocado elecciones y un 20,9% que sostiene que debería haber dimitido. Solo un 11,7% apostaba por una moción de confianza, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado este lunes, con entrevistas hechas el pasado viernes.

Sánchez ha comunicado este lunes que continúa al frente del Gobierno tras cinco días de reflexión: “He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España”. “No es un punto y seguido, es un punto y aparte. Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo”, ha dicho.

El presidente del Gobierno anunció esa reflexión en una carta colgada en Twitter. A la pregunta de si apoya la publicación de esa misiva, un 44,6% responde que no y un 43,1% que si lo apoya. En cuanto al contenido de la carta, un 41,1% cree que tiene razón en lo que expone en ella frente al 38,8% que dice que no, y un 11,2% que contesta que no conoce suficientemente el contenido.

El barómetro pregunta también por la causa judicial abierta contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En concreto, sobre si está justificada o es una vía para “hacer daño” Sánchez: un 48,2% apuesta por esta segunda vía, por un 30,5% que cree que está justificada.

El CIS ha hecho otras preguntas, como la opinión general de los encuestados sobre la vida política. Un 52,8% dice que cree que se está “convirtiendo en algo insoportable”, un 32,5% que es la vida política es “algo muy duro e insoportable en algunos aspectos, pero en otros no es para tanto”, y un 5,2% responde que “la vida política no se está convirtiendo en algo muy duro e insoportable”.

Hay además un par de preguntas sobre la situación de la justicia. Un 82,6% cree que que “en ocasiones se ve influida por poderes políticos o económicos” y un 81,4% que “es necesario una reforma de la situación de la justicia en España”.