EI Iberostar Tenerife afronta la última jornada consciente de que el 'Playoff' pasa por ganar

El Iberostar Tenerife de Fotis Katsikaris afronta su última jornada de la Liga Regular de la Liga ACB en Sevilla este jueves ante el Real Betis, consciente de que solo le vale la victoria para clasificarse para las eliminatorias por el título que comenzarán el fin de semana.

El equipo tinerfeño ocupa en estos momentos la octava posición de la clasificación y depende de si mismo para acceder al playoff, aunque una derrota también le podría valer, siempre que pierda también el UCAM Murcia, que recibe al Movistar Estudiantes.

Pero la plantilla del equipo aurinegro no quiere entrar en posibles carambolas y sabe que su presencia en las eliminatorias está en sus manos y solo tienen que hacer sus deberes que, además le podían dar un premio extra si se dan los resultados, no en vano podría acceder hasta la quinta posición siempre que pierdan el Herbalife Gran Canaria y el Unicaja.

Además de las bajas ya conocidas de Nico Richotti, Davin White y Rosco Allen, el técnico griego no podrá contar en esta ocasión con el base Rodrigo San Miguel, que sufre un edema con microruptura en los isquiotibiales del muslo izquierdo, una lesión que se produjo en el partido del pasado domingo ante el Monbus Obradoiro. Por este motivo, Katsikaris ha convocado al vinculado Mads Bonde, que se desplazó con la expedición canarista a Sevilla.

Según ha dicho Katsikaris, lo importante para este encuentro que es que el equipo no pierda la concentración y que sepan claramente lo que se están jugando. Aunque ya el combinado sevillano no se juega nada en este choque porque ya ha confirmado su descenso a la LEB Oro, está claro que no le van a dejar clara las cosas a los tinerfeños que deben afrontar este choque como si de una final se tratase. No hacerlo y perder les podría costar muy caro.

El mensaje que los técnicos han mandado a la plantilla van por ese aspecto, intentar conseguir el equilibrio defensivo y aprovechar las ocasiones en ataque para poder controlar el partido.

El combinado lagunero no debe pensar en el fin de semana, ni en los otros enfrentamientos de la competición, debe salir a ganar y saber lo que se juegan en un partido previsto para las 19.30 horas con arbitraje de Hierrezuelo, Manuel y Rial.