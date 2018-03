Mike Tobey: "Hay que mirar hacia adelante y evolucionar en nuestro juego"

El pívot del Iberostar Tenerife Mike Tobey, comentó este miércoles en rueda de prensa que hay que olvidarse de lo que ha pasado y centrarse en las 11 jornadas que restan para concluir la primera fase de la fase regular, "hay que mirar hacia adelante y evolucionar en nuestro juego para poder derrotar al Juventut este sábado".



El jugador del conjunto tinerfeño no tiene claro cuáles han sido los motivos del bajón del juego de su equipo y destacó que "hasta la Copa del Rey estábamos jugando a un buen nivel y no sé si por el parón de las convocatorias de la selección, pero evidentemente al equipo le ha pasado algo en su juego. No sé lo que ha pasado, pero debemos buscar de nuevo el camino para encontrar nuestro juego".



Se refirió al partido contra el Valencia Basket donde su equipo perdió y resaltó que fallaron mucho desde fuera: "teníamos que haber anotado más de fuera, aunque tuvimos opciones de victoria. La defensa, en cambio, fue mejor que en los anteriores partidos".



"Creo que el problema puede estar en la defensa y tenemos que potenciar el aspecto defensivo para los próximos enfrentamientos", destacó el pívot norteamericano del Iberostar Tenerife, quien reiteró que "el equipo puede estar disgustado por la eliminación de la Champions League, pero tenemos que olvidarnos de eso y mejorar".



Mike Tobey dijo también que "quedan once partidos y puede ocurrir muchas cosas aún, pero lo importante es mejorar nuestro juego para no estancarnos y que la diferencia no aumente".



Avisó de la dificultad que supondrá el partido del próximo sábado contra el Divina Seguros Joventut: La ACB es una liga muy competitiva y el Joventut, aunque vaya el último, tiene un nivel muy alto. Lo vi jugar en el último encuentro y a punto estuvo de ganar".



Por este motivo señaló que son "conscientes de que nos vamos a enfrentar a un buen rival, que tiene mucho nivel y si no estamos concentrados e intensos podemos tener problemas para ganar".