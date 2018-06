Vidorreta quiere "un proyecto sólido" que permita al Iberostar Tenerife "rendir en todas las competiciones"

El técnico Txus Vidorreta ha asegurado este martes en su regreso al Iberostar Tenerife que en su segunda etapa en el club aurinego quiere "construir un proyecto sólido" que les permita "rendir en todas las competiciones".



El entrenador vasco vuelve a sentarse en el banquillo del Iberostar Tenerife con contrato para tres temporadas, contento de estar de vuelta en la isla y con unas aspiraciones claramente definidas.



"Nuestro objetivo e ilusión debe ser entrar en la Copa y en los Playoffs sabiendo que no será fácil", ha señalado Vidorreta , en su presentación como nuevo técnico del Iberostar, en sustitución de Fotis Katsikaris.



"Y, una vez dicho esto, claro está, lo primero es ir partido a partido", ha señalado.



El técnico se ha declarado "orgulloso de formar parte de la familia" que, a su juicio, es el Club Baloncesto Canarias y ha anunciado que trabajará para ganarse la confianza durante las tres temporadas que figuran en su contrato.



"Tengo la sensación de que eso que se dice de que esta es tu casa aquí es completamente verdad y eso me permite emprender un proyecto con la máxima ilusión y confianza", ha indicado.



Preguntado por los retos que se marca en su nueva etapa en Iberostar, tras su paso por Valencia Basket, ha recordado que llega a un equipo que acaba de jugar esta temporada la Copa del Rey y las eliminatorias por el título de Liga.



A su juicio, "está claro" que la plantilla tiene que aspirar a repetir ese balance la próxima campaña.



"Hay muchos equipos que también van a pretenderlo, pero nuestra intención es seguir en esa línea, sabiendo que no es fácil y que habrá seguramente momentos más sencillos y más complicados. Pero nuestra hoja de ruta es ser ambiciosos y mantenernos siempre en esa lucha por mantenernos entre los ocho primeros", ha apuntado.



En cuanto a la confección de la plantilla para la temporada 2018-2019, Vidorreta ha remarcado que primero quiere que se cierre el capítulo de las renovaciones de contrato, antes de afrontar nuevos fichajes.



"Tenemos varios jugadores revalorizados, muy buenos, y queremos que se queden, pero debemos hacer frente también a una situación de mercado que es obligado entender, y a medida que se vayan despejando esas incógnitas, también trataremos de reforzar la plantilla", ha argumentado.



En ese mismo sentido, ha expresado la voluntad del club de retener "a los buenos jugadores, tanto a los que tienen contrato como a los que no, y a partir de ahí construir un equipo sólido que pueda rendir en todas las competiciones".