David García: "Debemos sumar y estar en el pelotón de arriba todo el año"

El capitán de la UD Las Palmas, David García, ha dicho este jueves que el objetivo del equipo es estar "en el pelotón" de arriba "todo el año", y para ello deben "seguir sumando" en cada partido, aunque no logren la victoria, como ocurrió ante el Alcorcón el pasado fin de semana (0-0).



En vísperas de visitar este sábado al Almería, y tras encadenar dos partidos sin ganar ni marcar goles, el capitán amarillo receta "tranquilidad" y "confiar" en el conjunto isleño, que ha hecho "un esfuerzo importante" por contratar buenos jugadores para la Segunda División que ni imaginaba que pudieran venir.



"Debemos tener equilibrio, como todo en la vida. Ahora nos viene un partido importante, que intentaremos ganar, y si no, seguir sumando", ha dicho con respecto al choque del sábado en el estadio de los Juegos Mediterráneos.



Del Almería ha comentado que tiene jugadores "muy jóvenes y rápidos", por lo que deberán estar "atentos a las vigilancias defensivas", y ha recordado que pese a su última derrota en Córdoba (1-0), ganó los tres partidos anteriores, ante Zaragoza (2-1), Numancia (0-2) y Reus (2-0).



Para alcanzar la victoria, David García sostiene que deben "intentar no encajar, que el equipo esté junto, tener la pelota y abrir el marcador", aunque para ello tienen que generar más ocasiones de gol "y materializarlas", aprovechando la "calidad" de la línea de ataque.



Por otra parte, el veterano zaguero amarillo, quien cumplirá 37 años en febrero próximo, ha revelado que el verano pasado pidió dos temporadas para renovar, "sin importar la cuantía económica", pero el club solo le ofreció una, la que firmó.



Uno de los motivos, ha revelado, es su futura paternidad, y el objetivo de que su hijo le vea jugando de amarillo, siendo ya el futbolista con más partidos oficiales disputados en toda la historia de la entidad.



"Si sigo en este nivel y jugando, no creo que tenga problema para renovar un año más", ha confesado.