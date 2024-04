L'Ajuntament d'Utiel rep la cessió d'un tram de la carretera N-3 al seu pas per la localitat

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha cedit a l'Ajuntament d'Utiel la titularitat d'un tram entre els km 262,390 i 264,450 de la carretera N-3.

La longitud total del tram cedit és de 2.060 metres, amb una superfície estimada de 53.095,19 metres quadrats, que comprén la zona que afecta la infraestructura i el domini públic vinculat amb ella.

La cessió es va fer efectiva el passat 28 de febrer, després de la signatura de l'acta per totes les parts. Aquesta cessió no menyscaba la continuïtat de la xarxa viària estatal ni la seua funcionalitat, ja que aquest tram ha adquirit la condició de via urbana i manca de funció de servei al trànsit de llarg recorregut.

Aquest canvi de titularitat no comporta transferència de cap capital, ni genera obligacions econòmiques o despesa per a l'Administració General de l'Estat.

Així, l'Ajuntament d'Utiel assumeix la titularitat de la glorieta i espais ressenyats, amb tots els seus elements auxiliars i equipaments, sent a partir del dia de la signatura, titular d'aquests i conseqüentment responsable de la seua conservació, defensa i explotació.

La transferència de titularitat s'ha realitzat a l'empara de l'Ordre TMA/1160/2021, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el marc per a la celebració d'acords de lliurament als Ajuntaments de vies urbanes de la xarxa estatal.