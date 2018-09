La UD Las Palmas quiere sacarse el mal sabor de boca de la Copa en Almendralejo

La UD Las Palmas se presentará este domingo en Almendralejo (17.00) setenta y dos horas después de su primer gran fiasco de la temporada, la prematura eliminación de la Copa del Rey a manos del Rayo Majadahonda en el Estadio de Gran Canaria (1-2).

Tras el descalabro ante el humilde conjunto madrileño, el equipo amarillo volverá a alinear a su formación titular, después de que el once inicial que escogió Manolo Jiménez el pasado jueves estuviese formado casi en su totalidad por jugadores menos habituales en la competición liguera.

El único futbolista que jugó entre los considerados titulares fue Maikel Mesa, autor del tanto local, y aunque el tinerfeño se retiró lesionado en la segunda parte, viaja para el partido de mañana. Además, Jiménez puede contar de nuevo con el atacante Rafa Mir, después de su destacada participación con la selección española sub-21 al anotar sendos goles en los dos partidos que disputó con la 'Rojita'.

En la convocatoria de 19 jugadores dada a conocer este sábado destacan las ausencias, por decisión técnica de Diego Parras, Deivid, Christian Rivera, Javi Castellano y Sacko, además del lesionado Sergio Araujo, y la inclusión del canterano Fabio González.

El equipo isleño tratará de acabar con su maleficio en Almendralejo, donde nunca ha ganado en sus cinco visitas ligueras, con dos empates (ambos 1-1) y tres derrotas (3-2, 5-1 y 2-1), entre Segunda División y Segunda B.

Urgencias en Extremadura

El Extremadura apelará este domingo ante Las Palmas al espíritu con el que logró el ascenso a la Liga 1/2/3 para cosechar su primera victoria, tras encadenar cuatro derrotas consecutivas entre liga y Copa del Rey, y sumar puntos al único que tiene hasta el momento.

El técnico azulgrana, Juan Sabas, recordó que el equipo logró la heroicidad porque construyeron su "fuerza a base de un equipo sólido, que no encajaba goles".

El madrileño espera que esa vuelva a ser la máxima del equipo y con su práctica llegue la ansiada victoria que les "indique el camino" que tienen que "seguir en el futuro".

Para ello, es consciente de que hay que "mejorar muchísimo atrás, no conceder absolutamente nada, saber que los delanteros son muy buenos en esta categoría y no le puedes dejar ni una décima de segundo. No hay más historia".

Además de fortalecer la defensa, Sabas podría hacer cambios en la delantera, sabedor de que se están creando pocas ocasiones de gol. Para el encuentro de este domingo sigue de baja el centrocampista Fausto Tienza, que continúa con molestias en la espalda que le han impedido entrenar con normalidad con el grupo.

Todo apunta a que tampoco llegará el delantero Vicenzo Rennella, que sigue recuperándose de una lesión muscular.

El que sí podría tener entrada en el once titular es el centrocampista Roberto Olabe, que ha entrenado con normalidad durante la semana.

El equipo recupera ya a Willy y Enric Gallego, que fueron bajas en la delantera en el partido de mediados de semana de Copa del Rey frente al Alcorcón.