El equipo de voleibol 7 Palmas denuncia que los impagos de las instituciones públicas les lleva a "pasar vergüenza"

El Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, único equipo femenino grancanario en la máxima categoría del voleibol español, ha expresado hoy su malestar con las instituciones públicas por el impago de varias subvenciones que merman el potencial deportivo de la entidad.



La entidad isleña ha hecho público un comunicado de prensa en el que indica que los impagos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo y Gobierno canario les lleva a "pasar vergüenza" por tener que disputar el primer encuentro de Liga el próximo fin de semana sin sus jugadoras extranjeras.



El equipo que dirige Sergio Miguel Camarero recibirá el sábado al Emevé Lugo en el Centro Insular de Deportes solo con jugadoras nacionales y juveniles debido a la imposibilidad de poder afrontar los pagos de las transferencias internacionales de los refuerzos foráneos.



El club que dirige Juan Manuel Campos destaca que se han distinguido por ser serios y responsables en su gestión económica y modélico en su proyecto deportivo, aunque ya están cansados de "tanta desidia" temporada tras temporada, en especial por parte del consistorio capitalino para afrontar sus compromisos.



De esa forma, lamenta que peligre la viabilidad deportiva y económica de su club, que pasea el nombre de la ciudad por España y Europa, y que asimismo desarrolla una labor social y deportiva reconocida, preferentemente en la ciudad.



A través del comunicado de prensa, el club expresa que ya no les bastan las excusas de las "interminables y tediosas trabas" en la gestión de los expedientes de las subvenciones deportivas desde la intervención municipal.



"Es hora de ofrecer soluciones y no excusas; de lo contrario, poco futuro, por no decir nulo, tendrá el deporte y los clubes de Las Palmas de Gran Canaria de continuar esta desidia municipal en la tramitación y abonos de las subvenciones destinadas al deporte", concluye el comunicado.