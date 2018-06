AHI pide la apertura inmediata de las Cascadas del Mar en Frontera

La Agrupación Herreña Independiente (AHI) ha pedido en una nota de Prensa la apertura inmediata de las Piscinas Cascadas del Mar (Frontera).

"A los dos meses de comenzar la legislatura actual, en la que gobernábamos en minoría, con las complicaciones que ello conlleva, se abría de nuevo al público las Piscinas Cascadas del Mar tras cuatro años cerradas. A pesar del deterioro sufrido por estar un largo tiempo cerradas, se trabajó con la celeridad necesaria por parte del Ayuntamiento de Frontera, con la cooperación del Cabildo, para poner las piscinas a disposición de los vecinos y vecinas del municipio y del público en general", explican.

Y luego añaden que "esta iniciativa de reabrir las piscinas surgía de un compromiso electoral y de la necesidad de ofertar un nuevo punto de baño y de ocio tanto a los vecinos y vecinas del municipio y de la Isla, como también un nuevo servicio turístico, un sector al que había que dar un gran impulso después de la caída en picado del número de turistas que visitaron El Hierro en los cuatro años anteriores".

"Hoy en día --siguen diciendo-- la realidad del sector turístico es otra, visualizado en datos objetivos que nos llevaron en el año 2017 a tener unas cifras históricas en el tráfico de pasajeros y que en el primer cuatrimestre del año actual se ha visto una media en el incremento de pasajeros del 43,8% con respecto a las cifras históricas del año anterior, lo que nos lleva a mirar con optimismo el futuro del sector".

Finalmete, "y para que estas cifras continúen mejorando, consideramos necesario seguir ofertando servicios de calidad y las piscinas Cascadas del Mar tiene que ser un interés necesario en el desarrollo socioturístico del municipio de Frontera y nuestra Isla".

Por todo ello, la AHI pide "la apertura inmediata de este enclave único de nuestra Isla, recordando que estamos a 22 de junio y dichas instalaciones continúan cerradas y desde el equipo de gobierno no se ha hecho nada para acondicionarlas para su apertura, hecho que dilatará aún más en el tiempo que puedan abrirse al público. No puede ser que llegue al verano y no se esté dando dicho servicio. Le pedimos al equipo de gobierno del Ayuntamiento que encuentre las soluciones necesarias y de forma urgente para que se abran lo antes posible".