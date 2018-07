El piloto Santi Concepción Jr. acaricia el podio en la pista de Chiva

El piloto palmero Santi Concepción Jr. acaricia el podio en la pista de Chiva. La quinta y sexta carrera del Campeonato Nacional Rotax se celebró en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, en Valencia, se informa en nota de prensa.

Allí, el piloto de la isla de La Palma acabó en el cuarto lugar, lo que le ha permitido escalar posiciones en la general y entrar de lleno en la lucha por el podio del certamen.

Santi Concepción Jr. sigue en un excelente estado de forma. Si bien la competición en el mundo del karting, especialmente a este nivel, nunca es fácil, el piloto del Team Concepción volvió a cuajar un excelente fin de semana. En el trazado del Kartódromo Internacional Lucas Guerrero de Chiva (Valencia), de grato recuerdo para él porque allí debutó en 2016, demostró su arrojo como piloto al protagonizar dos poderosas remontadas que, al final, le han proporcionado unos puntos importantísimos de cara al Campeonato Nacional Rotax.

A pesar de que por el resultado podría parecer sencillo, lo cierto es que el piloto apoyado por el Cabildo de La Palma, La Palma Isla Bonita, la Consejería de Deportes del Cabildo de La Palma, Lopesan, Binter, Ayuntamiento de El Paso, Palmafrut, Ayuntamiento Los Llanos de Aridane, Autos Santi Concepción y Mabel Joyeros, tuvo que superarse a sí mismo y de paso suplir la falta de empuje de un motor que no estuvo del todo fino. “En los entrenamientos del sábado por mañana las cosas iban bien, rodábamos entre el segundo y el cuarto puesto”, recuerda Santi Jr. “Por la tarde no dimos con los ajustes adecuados”, añadió justo antes de la jornada de este domingo. Allí, en el warm-up, comprobó que al “motor le faltaba potencia. Afortunadamente pudimos solucionarlo para la carrera”.

La mala noticia llegó en el momento de los entrenamientos oficiales. Por menos de un minuto llegaban tarde al control de la pre-parrilla y no iban a poder afrontar esta fase tan importante de la carrera. “Asumo mi error, es exclusivamente mío”, lamentaba su padre, Santi Concepción Sr. “Interpreté mal el horario y por unos segundos llegamos tarde, me fastidió muchísimo porque sabía que en ese momento todo se había complicado”, explicó.

Sin darle mayor importancia a ese inconveniente, y tirando de épica, Santi Jr. hizo olvidar a su padre el mal trago de la mañana. ¿Cómo lo hizo? Tirando de épica. En la primera manga de carrera protagonizó una salida fulgurante aprovechando la zona exterior. Fue pasando a rivales hasta que hizo suya una brillante cuarta plaza que peleó con tenacidad. Lejos de tirar la toalla, volvió a ser protagonista en la manga definitiva. Como en la anterior, y debido a que no realizó la crono oficial, se veía obligado a salir desde la última posición. “En ese momento cambié la estrategia y me fui al interior, pero me sacaron de la pista y no fue tan fácil”, recordaba una vez terminada su actuación. Con el buen ritmo que había mostrado todo el fin de semana, Concepción Jr. aún tenía ganas de seguir acelerando el pulso de los que se acercaron a presenciar la carrera de Chiva. Se coló provisionalmente a las puertas del podio para ser finalmente quinto. “Las ruedas subieron mucho de presión y el motor volvió a perder algo de rendimiento, no pude mantener la cuarta plaza en esa manga”, aunque sí en el global de las dos carreras. De manera paralela, fue segundo en el campeonato regional aragonés, para el que también puntuaba esta cita en Chiva.

Con los puntos logrados en Valencia, Santi Concepción Jr. ha escalado tres posiciones en la general de la Rotax Nacional. Ahora es tercero en la provisional, empatado con otro compañero y a sólo nueve puntos de la segunda plaza. Un buen balance justo antes de que arranquen los preparativos de cara a su participación en el Campeonato de Europa. En ese sentido, esta semana rodarán en el Circuito Fernando Alonso para probar el motor OK que utilizarán en Francia durante la primera semana de agosto.