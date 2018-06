El XII Campus de Fútbol Isla de La Palma de Breña Alta abre las inscripciones

El Complejo Deportivo de la Villa de Breña Alta acogerá nuevamente, entre el 2 y el 7 de julio, el XII Campus de Fútbol Isla de La Palma que organizan la Fundación Amigos La Palma y Fitters Tecnificación Deportiva, con la colaboración del Ayuntamiento y Baltavida, junto a otras empresas colaboradoras, se informa en nota de prensa.

El objetivo fundamental del Campus, por el que han pasado ya más de 1000 participantes, es “lograr que los niños y jóvenes, entre los 5 y los 16 años, se diviertan y puedan desarrollar sus cualidades técnico-tácticas con las distintas ramificaciones deportivas y los valores educativos y sociales”, señalan.

El Campus incide en valores como el respeto, el compañerismo, la amistad, la responsabilidad y el sentido del esfuerzo.

Los monitores, como ha sucedido en ediciones anteriores, serán profesionales cualificados y con una larga experiencia en el mundo del fútbol en particular y del deporte en general, como es el caso de Armando Tejera, ex jugador de la UD Las Palmas, Rayo Vallecano o Albacete en la Primera División Nacional; Pedro Luis Cárdenas, ex jugador de la UD, del Lleida y Córdoba, y Germán Medina, preparador físico de las categorías inferiores de la UD Las Palmas. Junto a ellos, como siempre, estarán también destacados profesionales de la isla de La Palma.

Los precios oscilan entre los 76 euros para el Campus al completo y los 21 para días sueltos y se harán importantes descuentos para hermanos. Además, los participantes tendrán derecho a seguro médico, tentempié (bocadillo, jugo y fruta), equipación completo, diploma, actividades y regalos.

Las inscripciones estarán disponibles hasta los días previos al inicio del Campus.