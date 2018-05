El Ayuntamiento desmiente su intención de privatizar el agua en Los Llanos

“El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no tiene intención de privatizar la gestión del agua municipal, y así se puso de manifiesto durante la celebración de la Mesa del Agua”, afirmó Mariano Hernández Zapata, concejal responsable del área de Aguas del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a raíz de las noticias publicadas en prensa relativas a este asunto.

El concejal expuso que durante la celebración de la Mesa del Agua, que tuvo lugar el pasado lunes, se analizaron diferentes cuestiones, entre ellas el importante ahorro de agua que, mes a mes, generan las labores de detección y control de fugas, sustitución de tramos de canalizaciones y adecuación de los reguladores de presión que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento y que se traducen en una media de 30.000 euros mensuales con respecto a 2017.

Reducciones de consumo que según detalló Mariano Hernández han pasado de los 440 m3/ hora, a los 200 m3/hora de la actualidad, traduciéndose en descensos del 55% “gracias a las mejoras realizadas en la red que no solo suponen un ahorro económico directo, sino una apuesta por el respeto medioambiental y por la preservación de un recurso limitado que podrá ser empleado por muchos agricultores del Valle, que en época de sequía tanto necesitan de esta agua”.

El edil atribuyó además los resultados “a la labor diaria de campo que llevan a cabo los operarios municipales, así como a la inversión realizada en los últimos tres años por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y que casi alcanza el millón de euros” y a la que confió “se sumen próximamente las inversiones que según nos han trasladado tiene previsto ejecutar el Consejo Insular de Aguas con los esperados fondos del Fondo de Desarrollo de Canarias”.

Asimismo, Mariano Hernández, garantizó que el Ayuntamiento “no tiene la intención de subir el precio del agua, tal y como ha trasladado a los vecinos en estos días” y defendió que la intención del grupo de Gobierno “no es la de privatizar, sino la de no crear vacíos jurídicos en las ordenanzas que se aprueban”.

Todo ello, según el edil, “con el fin de regular cuando sea necesario, la contratación de empresas externas de apoyo técnico como la que por ejemplo, en la actualidad nos ayuda puntualmente a atender las llamadas de los aridanenses para desatascar alcantarillas o limpiar una calle afectada por vertidos de la red o reparar averías urgentes en la misma, ofreciendo a los aridanenses soluciones rápidas y efectivas que es lo que entendemos que la ciudadanía se merece”.

Empresas con las que explicó “es imprescindible contar en un municipio de más de 20.000 habitantes con la dispersión que tiene Los Llanos, en primera instancia porque este Ayuntamiento no cuenta con la maquinaria y la tecnología necesaria para ello y, en segunda, porque las averías no tienen hora y los fontaneros municipales no trabajan 24 horas diarias”.

Mariano Hernández agregó que “la gestión del agua municipal conlleva además, tareas relacionadas con la reclamación de impagos para garantizar la igualdad de todos los aridanenses frente a la ley o la acometida de otras actuaciones complementarias que fuera necesario realizar para alcanzar el objetivo de reducción drástica de pérdidas que por primera vez en la historia de este municipio ha asumido el Grupo de Gobierno liderado por el Partido Popular, aún a sabiendas de que a comienzos de la legislatura, partíamos de que el 75% del agua en Los Llanos de Aridane se perdía y que no era algo nuevo sino que, por el contrario, llevaba décadas sucediendo”.

Finalmente, el concejal restó importancia a las informaciones difundidas sobre el “falso intento de privatización porque responden claramente y así se expresa en el propio comunicado a un temor, en realidad infundado, y no a una decisión de este grupo de Gobierno que, tal y como es público, secundó en su momento el Pacto Social por el Agua en el que dejaba constancia expresa y por escrito de su intención de no iniciar un proceso de privatización en materia hidráulica”.

Mariano Hernández concluyó destacando los avances registrados en materia del agua pública en Los Llanos de Aridane y agradeció a los fontaneros municipales “la dedicación, entrega y respaldo al compromiso asumido desde el Ayuntamiento de poner en valor el agua y concienciarnos de la necesidad de hacer todo lo que esté en nuestras manos tanto en el plano público como en el personal de todos y cada uno de los aridanenses, con la intención de garantizar el máximo aprovechamiento de este recurso natural”.