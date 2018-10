IUC denuncia que no ha comenzado la Promoción Deportiva Básica en Los Llanos

Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncia que no ha comenzado la Promoción Deportiva en Los Llanos de Aridane. “El pasado 20 de septiembre lamentábamos que no se hubiera iniciado el programa para mayores y personas con discapacidad en el municipio, una situación que no se ha resuelto, y a la que se suma que la semana pasada, como estaba previsto, no comenzaran las clases de la Promoción Deportiva Básica en el municipio”, se informa en nota de prensa.

Para IUC este retraso demuestra “la mala gestión del grupo de Gobierno del PP que tiene como consecuencia que centenares de niños y niñas, mayores y personas con discapacidad no sepan cuándo van a comenzar sus modalidades deportivas. Hay que recordar que en Los Llanos de Aridane está previsto que se impartan este curso 19 modalidades deportivas repartidas en 79 puntos”.

Además, añade, “conociendo el grupo de Gobierno los plazos existentes en la contratación pública, y sabiendo que el día 3 de septiembre tenía que iniciarse el Programa Sociomotriz de Atención Especial y el 1 de octubre la Promoción Deportiva Básica, resulta totalmente injustificado que se iniciara el procedimiento de adjudicación del contrato para la gestión de puntos de Promoción Deportiva el día 26 de julio”.

“El grupo de Gobierno del PP en lugar de acusar a IUC de faltar a la verdad en los medios, situación que como se ha comprobado no se ha producido, debería asumir las responsabilidades políticas de no haber planificado la adjudicación del contrato al finalizar la temporada anterior”, asegura.

Por otra parte, apuntan, “lamentamos la arrogancia de la concejala de Deportes, quien afirmó públicamente que la Promoción Deportiva no comenzaría con retraso, cuando conocía que la Mesa de Contratación para la apertura de sobres con las propuestas económicas no se había convocado, situación que sólo se produjo el pasado 27 de septiembre”.