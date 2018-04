Los socialistas de la capital intentarán “tener el mejor candidato o candidata” al Ayuntamiento este verano

Manuel Abrante.

El secretario general del PSOE en Santa Cruz de La Palma, Manuel Abrante, ha manifestado a La Palma Ahora que intentarán “tener el próximo verano (entre junio y septiembre) al mejor candidato o candidata” para encabezar la lista al Ayuntamiento de la capital en los comicios de mayo de 2019. La decisión del actual alcalde, Sergio Matos, de abandonar la política activa y no presentarse a la reelección obliga a la Ejecutiva a proponer a la asamblea de la Agrupación Local un nuevo aspirante.

Abrante apuntó que “nos hemos dado unos meses para elegir a la persona con el mejor perfil” para liderar la candidatura del PSOE, así como a “un equipo potente que pueda desarrollar una buena gestión”. Explicó que, en Santa Cruz de La Palma, en base al reglamento acordado por la dirección federal del partido, “al ser un municipio con menos de 20.000 habitantes, no hay obligación de celebrar primarias para elegir al candidato o candidata”. En este caso, dijo, la Ejecutiva propone un nombre o varios y la asamblea de la Agrupación Local elige al que considera más adecuado.

Señaló que “cualquier militante puede aspirar” a capitanear la lista del PSOE. Añadió que “personalmente no me he planteado nada al respecto”, aunque añadió que “estoy a disposición del partido en todo lo que crea que pueda ayudar”. Al efecto, comentó que “hay gente que me ha pedido que me presente”, pero insistió en que “todavía no he pensado en ello; ahora estamos en la gestión en el Ayuntamiento y queda todavía un año para las elecciones”, concluyó.