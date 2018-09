Cover Rock Festival reunirá en Tazacorte a los mejores tributos de bandas míticas en favor de la Escuela de Fútbol El Cano

Varias bandas de rock que homenajean, a modo de tributos, a los mejores grupos de la historia del género musical, se darán cita el próximo 15 de septiembre (sábado) en el Pabellón de Usos Múltiples de Tazacorte, en el marco de las fiestas del patrón de La Palma, San Miguel Arcángel, para formar parte del cartel del Cover Rock Festival, un evento con entrada gratuita y de más de unas siete horas de duración en el que se escucharán las mejores versiones de bandas como AC-DC, U2, The Police y Dire Straits entre otras.

El Festival musical organizado por el Ayuntamiento de Tazacorte, con la producción de El Time Eventos, y el patrocinio de varias entidades públicas y privadas, entre ellas el Cabildo Insular de La Palma, Onda Cero La Palma, Melodía FM y Your Event, pretende recaudar fondos para consolidar el proyecto deportivo de la Escuela de Fútbol Base El Cano en la que hacen deporte cientos de niños de la localidad.

Para ello, se contará con algunas de las mejores reproducciones de sonidos de rock internacional, que triunfan por toda Canarias como AC/TB - AC/DC Tribute Band (con una imitación bastante aproximada del mítico guitarrista Angus Young), U2 Zoo TF, The Police Synchronicity II, Expresso Rock - Dire Straits Tribute & Covers y Coverama. Para facilitar los cambios de bandas en escena se contará con Benito Elvira DJ, que realizará sesiones de música rock de todos los tiempos en vinilos.

El evento se iniciará sobre las 21:00 horas del sábado 15 de septiembre, con apertura de puertas sobre las 20:00 horas. A lo largo de la noche los asistentes podrán disfrutar de los mejores temas covers (versiones) de bandas históricas, como Thunderstruck o Back in Black de AC/DC, With or Without You o I Still Haven’t Found What I’m Looking For de U2, Every Breath You Take o Roxanne de The Police, Money for nothing o Sultans of Swing de Dire Straits... todas interpretadas en una misma noche y sobre el mismo escenario.

No faltarán versiones de otros muchos himnos del rock internacional que hay hecho historia, a través de los acordes de Coverama, una de las mejores bandas de covers de Canarias.

Ana Bettina Martín, concejal de Fiestas, agradece “al público la implicación con un proyecto de índole social que beneficiará de manera considerable a la actividad deportiva mediante la recaudación de fondos en los bares y kioscos de comida que se ubicarán en el recinto del evento”. Asimismo, destacó “la labor de la Escuela de Fútbol Base El Cano que organiza con el Ayuntamiento de Tazacorte este evento. Además, permítanme aprovechar la ocasión para agradecer la gran labor social de muchas personas que colaboran con las fiestas de San Miguel Arcángel, lo que hace posible, un año más, poder facilitar la asistencia a los diversos actos de nuestras fiestas de forma gratuita”.