Carlos Cabrera reitera la necesidad de dar una solución a los trabajadores del Consorcio de Servicios

Carlos Cabrera, portavoz adjunto del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo, Carlos Cabrera, volvió a insistir recientemente en el pleno de la primera Corporación “en la necesidad de dar una solución a los trabajadores del Consorcio de Servicios” y le ha pedido al grupo de Gobierno (PSOE-CC) que “no sigan dilatando este asunto en el tiempo y tome las medidas necesarias para darle una salida”, indica el PP en una nota de presa. Cabrera sostiene que “los trabajadores demandan unas mejoras salariales y sociales justas” y que el Gobierno insular “no puede seguir “mirando para otro lado”.

Cabrera, se apunta en la nota, le ha pedido al presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, que “no siga echando balones fuera” y que “lo que tiene que hacer de manera urgente es encargar el estudio que aporte un dato fehaciente de qué coste supondría para el Cabildo palmero la equiparación de los trabajadores del Consorcio Insular de Servicios al resto de trabajadores de la institución insular, para así evitar la demagogia de una vez por todas”.

“El presidente del Cabildo no puede seguir sin tomar una decisión en este asunto y lo primero que tiene que hacer, si no lo ha hecho ya, es encargar ese informe de forma urgentísima para así saber de qué cuantías se trata y no seguir dilatando este asunto en el tiempo donde está la situación económica de un importante número de trabajadores de esta casa en el aire con la incertidumbre que esto supone”, añade Cabrera.

El portavoz del PP indica que “con esta actitud del Gobierno se está creando un clima negativo por un supuesto elevado coste económico que a día de hoy se desconoce con exactitud y que han de soportar el Cabildo y los ayuntamientos. Además, apunta que “ya existe algún informe serio que entiende que los trabajadores deben incorporarse bajo el paraguas del convenio de la primera institución palmera”.

Finalmente, en la nota se agrega que “los populares cuestionan el retraso que se está produciendo en este asunto que es otro nuevo ejemplo de la absoluta pachorra e inacción que caracteriza al grupo de Gobierno y le piden a Pestana que si aún le queda algo de socialista se preocupe de una vez por toda por estos trabajadores y por las demandas de sus mejoras salariares y sociales” que Cabrera cataloga de “justas”.