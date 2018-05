Vicente Rodríguez: “El Cabildo ha dado plena garantía de que no se perderá ningún recurso del Fdcan”

Vicente Rodríguez, alcalde de Puntagorda.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Federación Canaria de Municipios (Fcam) y alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, ha señalado que, en la reunión mantenida este lunes por el grupo insular de Gobierno con los alcaldes y alcaldesas de La Palma para evaluar las actuaciones financiadas por el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en la Isla, “el Cabildo ha dado plena garantía de que no se va perder ningún recurso del Fdcan”. Al efecto, ha apuntado, la primera Corporación, según se ha expuesto en la citada reunión, “se hace responsable, como gestora del programa, de que todo los proyectos se terminen en tiempo y forma”. Es decir, ha subrayado, “si un proyecto no se puede" concluir en el plazo fijado, "se tratará de justificar con otro y se incorporará después una vez se solucionen los problemas”.

Asimismo, ha añadido, “se celebrarán reuniones bilaterales del Cabildo con los ayuntamientos” para analizar “las distintas problemáticas y soluciones” ya que “no siempre la culpa es del Cabildo, sino que también es del propio Ayuntamiento”. En los mencionados contactos bilaterales se acordarán “los pasos a seguir”, dijo.

En la repetida reunión, ha explicado Vicente Rodríguez, se han abordado igualmente las dificultades que han tenido los ayuntamientos para sacar adelante los proyectos del Fdcan. “Unos han hecho su trabajo en tiempo y forma; otros no han podido”, en unos casos, por "carecer del planeamiento o porque no lograron comprar los terrenos al no ser tan fácil como se preveía; o sea, ha habido distinta problemática”, ha reiterado.

También ha asegurado a La Palma Ahora que “los alcaldes de la Isla en ningún momento han pedido eliminar el programa que tenemos acordado con el Cabildo” y aclaró que para “aquellas actuaciones que la contratación ha dilatado en el tiempo" la gestión y "que puede haber riesgo de que no se terminen en el plazo para poderse justificar, se buscará una fórmula conjuntamente con el Cabildo y el Gobierno de Canarias para que, mediante subvención directa, no se pierdan esos recursos".