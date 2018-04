El Cabildo aprueba un presupuesto “muy potente” y “capaz de cambiar” La Palma

El grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma (PSOE-CC) ha aprobado este miércoles el presupuesto de 2018, que en palabras del presidente de la institución, es “muy potente” y “capaz de cambiar algunas cosas en La Palma”. El documento económico, que se eleva a casi 128 millones de euros, ha sido rechazado por los dos grupos de la oposición, PP y Podemos.

Pestana destacó al término se la sesión plenaria extraordinaria que se trata “del primer presupuesto de una expansión económica notable, hay mayores ingresos fruto de la recaudación de impuestos, de programas de inversión bastantes importantes que llegan a la Isla y de subvenciones directas procedentes de otras administraciones”. Dijo que “suponen 31 millones más que el presupuesto de 2017, con más de 20 millones que se han incorporado ya a las cuentas de la Corporación a través de generación e incorporación de crédito, por lo que estamos hablando de un presupuesto enorme”. “El reto está en poder gestionarlo y sacarlo adelante”, reconoció.

“Es verdad que muchos de los créditos son plurianuales aunque estén reflejados en esta anualidad y tienen más tiempo para su ejecución y por tanto se incorporarán a los presupuestos del próximo año, pero son muy potentes, capaces de cambiar algunas cosas en la Isla”, destacó.

“Pretendemos aportar bastantes recursos a un sector deprimido como el de la construcción para que se mueva mucho más, y estamos a la espera de que la iniciativa privada también llegue y alcance niveles al menos similares previos a la crisis”, afirmó.

No obstante, Pestana admitió que “tener unos buenos presupuestos expansivos con financiación externa como son estos tiene la dificultad de que hay que acompañarlos con recursos propios, por tanto te condicionan la elección, y al final tienes un presupuesto más restringido de lo que puedes elegir pero muy beneficioso para La Palma, que mejorará los niveles de desempleo”.

El presidente del Cabildo comentó que “poquito a poco ha ido bajando el desempleo en la Isla, estamos en unas cifras muy distintas a las que teníamos hace tan solo cinco años, y espero que fruto de este presupuesto el paro baje en torno a los 7.000 parados, y si acompaña el sector privado esté por debajo de esas cifras el próximo año”.

Agradeció “especialmente la participación del Gobierno de Canarias, que es el que más recursos aporta, también al Estado, y a los partidos políticos que enmiendan los presupuestos y que nos ayudan a que salgan más recursos para La Palma”.

El Partido Popular votó en contra del documento económico y su portavoz, Carlos Cabrera, manifestó que “nos parece que hay una injusticia en cuanto a la configuración de esos presupuestos y la justificación de esos ingresos porque hay otras administraciones, desde el Estado hasta el Gobierno de Canarias, que han apostado por todas las islas por igual, con el Fondo de Desarrollo de Canarias o con el Plan Sociosanitario, y nos parecía que era de justicia que se manifestara la voluntad de otras administraciones para hacer crecer como lo ha hecho el presupuesto de la Corporación en materia de ingresos”. “En el capítulo de Gastos, no han aceptado 1.600.000 euros de enmiendas, solo la irrisoria cantidad de 100.000 euros y el grupo de Gobierno no podía pretender que votáramos a favor”, subrayó. “Nos preocupa enormemente el tema de la ejecución del presupuesto, que es muy alto y va a crecer más aún, y están incapacitados para gestionarlo, ya lo demostraron el año pasado, que de 23 millones de capítulo 6, de inversiones, solo se ejecutaron 8, y nos preguntamos qué va a pasar ahora si tenemos más de 50 millones para ejecutar en el capítulo 6, dudamos mucho de esta gestión”, indicó. “El Fdcan es un ejemplo claro, otros cabildos, en estos momentos, tienen ejecutados del año 2017 entorno a un 80%, este Cabildo no llega ni al 5%, y ese es un ejemplo de la mala gestión del grupo de Gobierno, por eso nos hemos opuesto a esos presupuestos”, agregó.

El consejero de Podemos, Dailos González, también votó en contra y apuntó que “el incremento notable” que ha experimentado el presupuesto “se ha desaprovechado”. Por otro lado, criticó “la visión triunfalista de la marcha de la economía” que hizo el presidente del Cabildo. “Parece que el PSOE está cercano al gobierno de Mariano Rajoy”, espetó.

González dijo que en el documento de 2018 se ha producido una merma en las partidas para para Servicios Sociales y Medio Ambiente, “dos líneas que deben ser prioritarias”. También señaló que “han disminuido los recursos para violencia de género y emergencias sociales”.

El consejero de Podemos mostró su rechazo a la organización, por parte del Cabildo, de “actividades lúdico-festivas que tienen muchas veces carácter propagandístico”, y criticó el apoyo de la institución a la vela y las regatas por tratarse de “deportes de ricos”. Por último, cuestionó “el peso” que se le da al Plan de la Moda “en relación a otras cuestiones”.

El documento económico de la institución palmera para 2018 asciende a 127.706.284 y crece un 32,99 % con respecto a 2017.

Destina un 28% en gastos de personal, un 24% en inversiones, un 17% en bienes y servicios, un 14% en transferencias corrientes, un 10% en transferencia de capital, un 5% en Organismos autónomos y un 2% en gastos y activos financieros.

Asimismo, un 20% se empleará en Infraestructuras, otro 20% en Servicios Sociales y Sanidad, un 8% en Medio Ambiente, un 7% en Aguas, un 6% en Turismo, un 4% en Empleo, un 4% en Agricultura, Ganadería y Pesca, un 4% en Sociedad de la información, un 3% en Cultura, un 3% en Residuos, un 3% en Deportes, entre otros.

En política de gastos, destaca el incremento del capítulo 6 de inversiones reales, que pasa de 10 a 31 millones de euros y el capítulo 7 de transferencias de capital a organismos autónomos y otras entidades para inversión que pasa de 8 a 13 millones, y en el que sobresale tanto la aportación a los ayuntamientos como el notabilísimo incremento en la financiación de las inversiones del Consejo Insular de Aguas.