Arona premia a ACNUR, a Rodríguez Zapatero y a la ministra Audrey Tang por sus compromisos con la comunidad LGTBI

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, junto al exministro y eurodiputado Juan Fernando López Aguilar; la ministra taiwanesa Audrey Tang o el modelo aronero y míster España 2016, Daniel Rodríguez, figuran entre los galardonados con los premios Alan Turing 2018, un reconocimiento que el Ayuntamiento de Arona otorga a las figuras de carácter local, nacional e internacional por su trabajo en pro de la visibilidad y los derechos de la comunidad LGTBIQ.

Estas distinciones se enmarcan en la celebración del festival ARN Culture & Business Pride, que cumple con su segunda edición y que tendrá lugar en Playa de las Américas entre los días 29 de mayo y 3 de junio.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, acompañado por el concejal de Turismo en la Corporación local, David Pérez, y por la directora del festival, Olga Payar, ha hecho público el listado de entidades y personalidades que han obtenido este año, en sus distintas categorías, los premios que serán entregados en el transcurso de una gala a celebrar en Arona el viernes 1 de junio.

Mena ha explicado que, “para mí como alcalde y para este grupo de gobierno, es un reto fundamental hacer de Arona un municipio y un destino turístico abierto e integrador, una Arona de los valores que quiere reconocer y atraer a personas que trabajan en beneficio de los demás y que comparten los valores en los que creemos. Estos van desde la sostenibilidad a la diversidad, pasando por el respeto a nuestro patrimonio e identidad”.

Mena: “Hemos puesto mucho corazón en este festival”

El alcalde ha destacado que “la segunda edición del festival ARN Culture & Business Pride es un paso más en nuestra estrategia de organizar eventos con valores y supone la consolidación definitiva de un festival que es ya un referente a escalas nacional e internacional y que coloca a Arona en el corazón de la comunidad LGTBIQ. Hemos puesto mucho corazón en este festival, el único de Canarias con estas características. El ARN forma ya parte del ADN de Arona”, ha agregado.

El concejal de Turismo en el mismo municipio, David Pérez, ha destacado que el “el Culture llega a su segunda edición asociando Arona a nombres de prestigio en un evento que pone de manifiesto el compromiso del municipio, pero que también trabaja en el beneficio económico del municipio con un impacto el año pasado de más de un millón y medio de euros”.

El concejal ha subrayado que “se celebra en junio porque desde el primer minuto estamos trabajando para que el destino Arona sea competitivo sea cual sea la coyuntura turística, especialmente en un momento en que otros mercados empiezan a abrirse y las cifras récord de los últimos años vuelven a la normalidad. Eventos como este contribuyen a que sigamos siendo rentables”. David Pérez ha subrayado que “este año el Culture viene fuerte, con un gran cartel, y esperamos que con asistencia récord”, ha agregado.

La directora del festival, Olga Payar, ha puesto el acento en que “el ARN Culture, además de los valores que transmite, es una magnífica oportunidad de mantener contactos con personalidades que son un referente a escalas nacional e internacional, contactos y relaciones que el Ayuntamiento de Arona y este grupo de gobierno están poniendo a disposición de todos los ciudadanos del municipio de manera gratuita”, ha dicho.

El listado completo de los premios Alan Turing es el siguiente:

- Premio Organización Social: ACNUR

- Premio People: Alaska

- Premio Innovación: Audrey Tang

- Premio Empresa: Bernardo Hernández

- Premio Icon: Boris Izaguirre

- Premio Arona: Daniel Rodríguez

- Premio Fundación: Fundación Harvey Milk

- Premio Espíritu: Jordi Petit

- Premio Artista Internacional: Justin Favela

- Premio Especial: José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Fernando López Aguilar

- Premio Comunicación: Lucas Arraut

- Premio Life: Nacho Duato

- Premio Nuevo Talento: Palomo Spain

- Premio Compromiso: Ana Helena Chacón

- Premio Visibilidad en el Deporte: Víctor Gutiérrez

- Premio Colours: Violeta Chachki

ARN Culture & Business Pride 2018

Con el lema Another way of loving, another way of pride, ARN Culture & Business Pride es un festival abierto al conjunto de la sociedad y un guiño a la comunidad LGTBIQ, cuyas aportaciones, problemas y necesidades son visualizadas y valoradas durante una semana cuya agenda incluye las denominadas beach conferences, los espacios de trabajo ARN Networking, las actuaciones musicales del ARN Music Festival o la propia gala de entrega de los premios Alan Turing.

Durante esos días, pasarán por Arona personalidades como los británicos Rudimental, Izal, The Tripletz, Alaska y Mario, Surma o Chocolate Remix, en el apartado del ARN Music Festival, que serán los platos fuertes de los conciertos que tendrán lugar los días 2 y 3 de mayo en el espacio instalado en la calle Arenas Blancas de Playa de las Américas.

Personalidades como Mario Vaquerizo, Lorenzo Caprile o Palomo Spain estarán, por su parte, en las ARN Networking, localizadas en diferentes emplazamientos, mientras que el waterpolista Víctor Gutiérrez, el coach Antonio Moreno o Ernesto Artillo también forman parte del cartel en los diferentes talleres y conferencias, que se pueden consultar en www.arnculturepride.org.