ARN Culture & Business Pride regresa a Arona con un cartel de lujo: Alaska y Mario, Rudimental, Izal o The Tripletz    

Arona vuelve a ser este año el centro de una semana de conferencias, conciertos internacionales, fiestas, arte y networking entre profesionales de la moda, la empresa, redes y otros ámbitos que se darán cita en la segunda edición del ARN Culture & Business Pride.

Esta se celebrará del 29 de mayo al 3 de junio en Playa de las Américas. Tras una exitosa primera edición, el pasado 2017, este Pride diferente vuelve a ser un guiño a la comunidad LGTBIQ y una cita abierta a todos los públicos que ha sido catapultada al top 10 internacional de eventos.

Como gran cierre a la semana, los días 2 y 3 de junio, tendrá lugar ARN Music Festival con una selección artistas de primer nivel. Un entorno único, junto a la playa, y una programación inclusiva e internacional de excepción constituyen los ingredientes principales para convertir el festival de Arona en uno de los carteles más esperados del año.

Los primeros confirmados incluyen a los británicos Rudimental, una de las bandas de música electrónica más aclamadas del momento y que dará a conocer su nuevo trabajo These days, con el que están arrasando en las listas de lo más escuchado.

El mítico grupo de música electrónica de Reikiavik Gus Gus presentará su nuevo trabajo en directo, y además estarán las melodías etéreas e íntimas de la lisboeta Surma, junto a las sátiras de Chocolate Remix, el grupo argentino de reguetón lésbico y feminista.

En el apartado nacional destaca el estilo inconfundible de Alaska y Mario; el grupo indie español Izal, dispuestos a arrasar con la presentación de su nuevo trabajo Autoterapia, y los djs e influencers The Tripletz.

Con el lema Another way of Loving, another way of Pride y organizado por el Patronato de Turismo de Arona, ARN Culture & Business Pride presenta una propuesta claramente alternativa a las celebraciones del orgullo en todo el mundo, apostando por una completa agenda de actividades orientadas a todos los públicos, pero con especial hincapié en el turista LGTBIQ más sofisticado.

Este festival de la cultura y los negocios LGTBIQ se estructura en diversas áreas, con el objetivo de concienciar, formar, celebrar y compartir en diferentes campos culturales, sociales y de negocios.

Por un lado, la zona de conferencias Beach Conferences, dirigidas por reputados profesionales del sector que centrarán sus exposiciones en la visibilidad del colectivo en el deporte, el arte y la moda, o los avances y retrocesos en política LGTB, por ejemplo.

A ello se unen los espacios de trabajo ARN Networking, para crear relaciones laborales entre personas del mismo sector en ámbitos como el turismo, social media, moda o marca personal, entre otros.

También estarán las secciones ARN Sunsets & Leisure, los premios Alan Turing LGTBIQ Awards o el ARN Music Festival, que se completan con una semana de actividades en el entorno LGTBIQ y heterofriendly.