Mazón segueix amb la tradició presidencial que es va voler carregar el PP: tres milions per repartir a dit entre associacions

Els coneguts com “premis menors” de Ximo Puig, una subvenció presidencial que l'expresident de la Generalitat va disparar per regar associacions festives i culturals a dit, no ha entrat al paquet de partides a eliminar per l'autodenominat “Govern del canvi” del president Carlos Mazón. I això que la seua predecessora en el lideratge del PP, Isabel Bonig, va voler eliminar-la per “arbitrarietat i manca de control”. Però una cosa és estar a l'oposició i una altra al Govern. Així que Mazón no ha considerat que aquesta partida siga “greix” administratiu i s'ha guardat tres milions d'euros per al 2024. Alberto Fabra va destinar a aquest propòsit 50.000 i 65.000 euros en els seus dos darrers anys de mandat.

Just aquesta setmana s'ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la modificació de crèdit per disposar dels tres milions per aquesta comesa i ja està obert el procés perquè les entitats sol·liciten l'ajuda entre l'1 i el 30 de setembre que, finalment, serà decidida pel mateix departament de la Generalitat. Tècnicament, la partida són “subvencions directes a persones jurídiques, institucions i entitats, per a la promoció, el foment i la realització d'activitats i esdeveniments d'interès públic, sociocultural o econòmic per a la Comunitat Valenciana, durant l'any 2024”. I per accedir-hi abans del vistiplau del president, només cal estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social.

Aquesta subvenció discrecional va ser molt criticada pel PP a l'oposició, així com per Ciutadans i Podem, que van aconseguir que es retallara, però no la total eliminació.

Per fer-se una idea de l'ús d'aquests fons, el 2018 Ximo Puig va destinar al Comitè d'Entitats de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) de la Comunitat Valenciana 70.600 euros; a la Fundació Manuel Broseta 9.000; 17.800 a l'Associació d'Amics del Corpus de Ciutat de València; 10.200 a l'Associació de la Ruta del Vi de la DO Utiel-Requena; 16.800 al Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació de Músics i Cantants del País Valencià o 9.000 euros la Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA). Les entitats i associacions subvencionades han fet servir aquestes ajudes per organitzar jornades, assemblees, aniversaris o actes concrets justificats. El 2017, la falla Gravador Esteve-Ciril Amorós de València va rebre 1.000 euros del president per a la seua activitat.