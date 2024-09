Mazón sigue con la tradición presidencial que quiso cargarse el PP: tres millones para repartir a dedo entre asociaciones

La conocida “pedrea” de Ximo Puig, una subvención presidencial que el expresidente de la Generalitat disparó para regar a asociaciones festivas y culturales a dedo, no ha entrado en el paquete de partidas a eliminar por el autodenominado “Gobierno del cambio” del presidente, Carlos Mazón. Y eso que su predecesora en el liderazgo del PP, Isabel Bonig, quiso eliminarla por su “arbitrariedad y falta de control”. Pero una cosa es estar en la oposición y otra en el Gobierno. Así que Mazón no ha considerado que esta partida no sea considerada “grasa” administrativa y se ha guardado tres millones de euros para 2024. Alberto Fabra destinó a este propósito 50.000 y 65.000 euros en sus dos últimos años de mandato.

Justo esta semana se ha publicado en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana la modificación de crédito para disponer de los tres millones y ya está abierto el proceso para que las entidades soliciten la ayuda entre el 1 y el 30 de septiembre que, finalmente, será decidida por el propio departamento de la Generalitat. Técnicamente, la partida son “subvenciones directas a personas jurídicas, instituciones y entidades, para la promoción, fomento y realización de actividades y acontecimientos de interés público, socio-cultural o económico para la Comunitat Valenciana, durante el año 2024”. Y para acceder a ellas antes del beneplácito del presidente, solo es necesario estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.

Esta subvención discrecional fue muy criticada por el PP en la oposición así como por Ciudadanos y Podemos, que consiguieron que se recortada pero no su total eliminación.

Para hacerse una idea del uso de estos fondos, en 2018 Ximo Puig destinó al Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunitat Valenciana 70.600 euros; a la Fundación Manuel Broseta 9.000; 17.800 a la Associació d'Amics del Corpus de la Ciutat de València; 10.200 a la Asociación de la Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena; 16.800 al Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació de Músics i Cantants del País Valencià o 9.000 euros la Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA). Las entidades y asociaciones subvencionadas han usado estas ayudas para organizar jornadas, asambleas, aniversarios o actos concretos justificados. En 2017, la falla Gravador Esteve-Cirilo Amorós de Valencia recibió 1.000 euros del presidente para su actividad.