Russafa, primer ciclobarri de València: prioritat per a les bicis i velocitat limitada a 20 quilòmetres per hora

Russafa es convertirà en el primer ciclobarri de València. El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament, Jesús Carbonell, va presentar dijous els detalls de l’adaptació de la zona: “El concepte de ciclobarri permet aplicar mesures de foment de l’ús de la bicicleta en àrees residencials com Russafa, que té una cobertura escassa de carrils bici i, a més, limitacions d’espai en calçada per a l’ampliació i la millora dels existents”, va dir el responsable municipal.

Segons Carbonell, l’elecció del barri de Russafa es deu igualment al fet que reuneix “les característiques necessàries per a poder dur a terme aquesta actuació, perquè es tracta d’una àrea idònia en què l’entramat de carrers és de tal naturalesa que permet un trànsit calmat”.

Les faenes de senyalització es duen a terme durant aquesta Setmana de la Mobilitat i impliquen limitar la velocitat màxima a 20 quilòmetres per hora i reforçar el missatge d’espai compartit amb bicicleta i altres vehicles de mobilitat personal. Una vegada finalitzen les tasques de senyalització, tindran consideració de ciclobarri les vies compreses dins del perímetre format per l’avinguda del Regne de València, els carrers de Maties Perelló, els Centelles, les Filipines, Gibraltar i la Gran Via de les Germanies.

De la mateixa manera, es col·locarà senyalització vertical en les vies d’accés al perímetre que advertisca l’entrada al ciclobarri, la limitació de la velocitat a 20 quilòmetres per hora i la prioritat de la bicicleta. La senyalització horitzontal en tot l’interior servirà per a reforçar aquests advertiments. Es crearan, d’altra banda, noves connexions entre el carril bici de les Filipines i els carrers del Literat Azorín, Puerto Rico i Buenos Aires mitjançant trams unidireccionals. Es reforça, a més, la inclusió en el ciclobarri de les connexions entre el Regne de València i els carrers del Doctor Sumsi i del Pintor Salvador Abril.

Amb l’objectiu d’augmentar la permeabilitat de la mobilitat ciclista i connectar el ciclobarri amb el carril bici de l’avinguda de Peris i Valero, s’estableixen com a nous ciclocarrers els trams dels carrers de Sueca, Cadis, el Mestre Aguilar, el Pintor Salvador Abril, el Doctor Sumsi, Lluís de Santàngel i Alexandre VI situats entre els Centelles, Maties Perelló i Peris i Valero.

D’altra banda, atesa la demanda d’estacionament de la zona i amb el propòsit de calmar el trànsit rodat a l’interior del barri, s’implantarà una banda d’estacionament regulat de rotació en cordó (zona blava) al carrer de les Filipines, entre el del Literat Azorín i Buenos Aires, en sentit cap a Gibraltar, per a evitar d’aquesta manera que els conductors hagen d’entrar al barri a la cerca d’aparcament. S’amplien així les places disponibles en un nombre de 20.

Grezzi afirma que és un reconeixement a Compromís

El regidor de Compromís i exresponsable de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, va comentar que “com el mateix Carbonell ha reconegut, el PP atorga a Russafa el reconeixement de ciclobarri perquè reuneix les condicions de pacificació del trànsit que permeten circular-hi amb bici amb seguretat; però aquestes condicions (llevar el trànsit d’agitació, reduir els límits de velocitat, llevar semàfors...) les va fer Compromís, per la qual cosa és un reconeixement a la bona faena duta a terme”.

Grezzi ha afegit que “el que seria meritori seria que Carbonell haguera implantat aquestes mesures en altres barris, com li demanen, i fora segur anar amb bici en algun un altre barri, però passa tot el contrari, passa el temps i el comptador de Carbonell en matèria de mobilitat sostenible continua a zero”.

Declaració ZAS

La junta de govern local aprova divendres l’inici de la tramitació de la declaració de zona acústicament saturada (ZAS) del barri de Russafa d’acord amb la regulació fixada en la Llei 7/2002 de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 104/2006 del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica, i l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.

La normativa esmentada sobre la ZAS permet que la declaració es tramite inicialment mantenint l’horari de les terrasses previst en l’Ordenança de domini públic els divendres, els dissabtes i les vespres de festiu, reduint-se mitja hora de diumenge a dijous.

En concret, segons s’estableix en la tramitació inicial:

Des de l’1 de març al 31 d’octubre, de diumenge a dijous, les terrasses d’establiments podran funcionar amb un horari de 8 a 00.30. Mentre que divendres, dissabte i vespres de festiu, de 8 a 1.30.

Els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, de diumenge a dijous de 8.00 a 00. Mentre que divendres, dissabte i vespres, de 8 a 00.30.

Les botigues de conveniència romandrien tancades de 22 a 8.

El regidor de Millora Climàtica, Acústica i Eficiència Energètica, Carlos Mundina, va explicar que divendres s’aprova la tramitació inicial de la ZAS de Russafa perquè ara seguisca “un procediment administratiu en què quedaran fixats terminis per a la participació ciutadana”.

Així mateix, va destacar que “l’Ajuntament treballarà perquè aquesta normativa garantisca el descans dels veïns compatibilitzant-lo amb l’activitat econòmica del barri”. Finalment, va recordar que “també treballem en la implantació d’un pla de reducció del soroll en l’hostaleria que inclouria mesures com la Instal·lació de material fotocatalític a les terrasses, que absorbeix les partícules nocives de l’aire, i fonoabsorbent, que absorbeix el soroll”.