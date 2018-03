La oposición de izquierdas en La Laguna llevará al pleno la reprobación de Carlos Alonso por su empeño en la Vía Exterior

Los grupos municipales de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y U nidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna se han vuelto a unir para presentar una moción ante el pleno de manera que este repruebe el fracaso de 30 años de gobiernos insulares de Coalición Canaria (CC) a la hora de prever, ordenar y resolver los problemas y necesidades de movilidad de los tinerfeños.

La moción además propone que se repruebe la decisión unilateral de Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, de incluir la Vía Exterior en el convenio de carreteras con el Gobierno de España, con el fin de obtener financiación estatal para la construcción de una infraestructura que ha sido reiterada y unánimemente rechazada por la ciudadanía lagunera debido a los efectos devastadores que tendrá sobre el suelo agrícola del municipio.

Santiago Pérez y Rubens Ascanio, portavoces de esos grupos, recuerdan en el texto de la moción que el Ayuntamiento de La Laguna ha adoptado numerosos acuerdos, a lo largo de un debate que empezó en el año 2001 -durante la tramitación del Plan Insular de Ordenación-, manifestando su rechazo a la Vía Exterior y exigiendo su eliminación del planeamiento insular o comarcal.

Sin embargo, durante todo este tiempo, ni el Gobierno de La Laguna, presidido por CC, ha tomado la menor iniciativa al respecto (ni siquiera la presentación de alegaciones durante la elaboración del Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del área Metropolitana (Pteosvam), aprobado definitivamente en 2007) ni el Cabildo ha tenido la menor consideración con las demandas de La Laguna. Al contrario, ha mantenido la Vía Exterior en el planeamiento supramunicipal y ha secundado todas las iniciativas del Ayuntamiento de Santa Cruz que refuerzan la ejecución de esa vía de circunvalación.

“ Carlos Alonso es el responsable directo en los últimos años del desprecio a las justas exigencias de La Laguna. Su reciente decisión, de espaldas a la ciudadanía lagunera, de incluir la Vía Exterior en el convenio de carreteras para obtener financiación estatal con destino a la ejecución de esa autovía es la culminación de ese desprecio y acreedora de su reprobación por los representantes” municipales, señala el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez.

Por su parte, el portavoz de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, asegura que las declaraciones de Alonso “siguen la estela de las de tantos otros que diciendo que no quieren la Vía Exterior no la quitan de la planificación, a pesar del enorme coste para el suelo agrícola y natural que representaría esa infraestructura”. Ascanio entiende que “debemos pedir explicaciones sobre estas declaraciones y lograr el compromiso de que en el próximo Plan Insular de Ordenación del Territorio se plasme de una vez por todas otras alternativas más sostenibles, eliminando de una vez por todas la enorme red de viarios que ya sabemos que no resuelve el grave problema de movilidad que existe en la isla”.

Ascanio opina que el municipio de La Laguna “tiene que jugar un papel clave en la negociación del nuevo PIOT, ya que buena parte de las propuestas para la movilidad en la zona metropolitana y en buena parte de la Isla pasan por nuestro territorio”. En este sentido propone establecer una mesa de negociación que permita que el PGO no quede supeditado a unos proyectos que “no tienen nada que ver con un desarrollo sostenible de nuestro territorio y sí con los intereses de unos pocos”.