La alcaldesa de Güímar gana el premio Tolete de agosto por sus declaraciones sobre Franco

La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (del PP), se ha alzado con el premio Tolete ( premiostolete.com) de agosto al superar al televisivo padre Báez. Castro lo consigue por enaltecer la figura de Franco.

Una de las alcaldesas más peculiares de Canarias, Carmen Luisa Castro, logró la distinción por sus "excelentes" declaraciones sobre la exhumación del cuerpo de Franco en el Valle de los Caídos en una reciente entrevista concedida a Diario de Avisos y afirmaciones también difundidas por eldiario.es.

La regidora del municipio tinerfeño hizo unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente, al conceder perlas como defender el "atractivo turístico" del Valle de los Caídos y considerar "evidente" que Pedro Sánchez "se está cargando la democracia", o "si tuviéramos que quitar los monumentos franquistas, como quieren quitar el Valle de los Caídos, tendríamos que quitar el 80% de las leyes que son de la época franquista, los embalses, los colegios públicos…", dijo.

Pero no se quedó ahí, otra de sus frases fue la siguiente: "¿Traer a Güímar los restos de Franco? Eso es un asunto que corresponde a su familia y yo en eso no me meto…pero es indudable que el Valle de los Caídos tiene un gran atractivo turístico".

De esta forma, Carmen Luisa Castro se une a los ganadores de 2018, que son Jorge Marichal (enero), Miguel Ángel Ramírez (febrero), Pepa Luzardo (marzo) y Blas Acosta (abril), Pedro Guerra, director de Canarias en Hora (mayo), Miguel Ángel Ramírez (junio) y Jorge González (julio). Todo ellos componen el Olimpo Toletil de este año.

Para llegar a tan ansiado premio, la alcaldesa tuvo que superar, nada más y nada menos que al padre Báez, que estaba nominado por negarse a dar la comunión al director general de Infraestructura Turística y candidato a la Alcaldía de Telde por CC, Héctor Suárez. Argumentó que "estaba en pecado mortal" al haber contraído recientemente matrimonio por lo civil.

Resultados de los premios Tolete de agosto (2018)

- Carmen Luisa Castro, "me enfada y RT": 281 votos, 75,53%

- Padre Báez, "me asombra y me gusta": 80 votos, 21,50%