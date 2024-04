Arturo Valls retoma el “entretenimiento puro” con 'El 1%' de Antena 3: “Echaba de menos eso de putear al concursante”

La noche de los miércoles toma un nuevo cariz desde este 17 de abril con el estreno de El 1%, un concurso que “aporta una cuestión democrática” y que devuelve a Arturo Valls a su hábitat televisivo, la parrilla de Antena 3, mientras se le abre un inminente frente en TVE.

Casi un año después de estrenar la última edición emitida de Mask Singer, y tres desde que terminó su larga etapa al frente de ¡Ahora Caigo!, el presentador retoma los concursos de marca Atresmedia con una apuesta de prime time que aunque adapta un formato internacional, ha podido impregnar con su sello.

“He tenido que moderar un poco ese entusiasmo que podía tener en un programa de tarde, donde hay más carta blanca para hacer el ganso. Aquí se hace, hay comedia y diálogo con los concursantes, que es algo que echaba de menos... esa cosa de putear al concursante. Y eso sigue estando”, explica en esta entrevista concedida a verTele, previa a su debut. Un estreno que da un paso adelante para “democratizar” los concursos y que llega a España con el aval de sus versiones internacionales: “Al saber que han funcionado fuera ya no vas sin red a lo loco”.

El 1% se enfrentará en su primera emisión a otro lanzamiento importante, la vuelta de Factor X a Telecinco. Algo que Valls destaca de manera positiva, pues “estas rivalidades me parecen muy atractivas”: “Denota buena salud, y más siendo dos programas de entretenimiento puro, que es lo que mola”, declara.

Además, cuestionamos al presentador por la cuarta temporada de Mask Singer, que ya está grabada y que presumiblemente “la están reservando para el último trimestre”, y también por el salto de su That's My Jam de Movistar Plus+ a TVE, aprobado en el mismo Consejo en el que se resolvió el culebrón de David Broncano. “Ha costado lo suyo... Y bueno, el formato es que era muy de generalista (...) Creo que es un salto natural”, dice a ese respecto.

Vuelves al prime time con 'El 1%'. ¿Qué dirías que aporta respecto a otros concursos que ya hemos podido ver en TV?

Aporta una cuestión democrática: permite jugar a todo tipo de gente. Normalmente en los concursos tienen más opciones aquellas personas que tienen una gran preparación cultural y académica, y en este caso es algo que no influye. En El 1% hemos visto a ingenieros caer en la pregunta del 70%, del 60% o del 80%, y también hemos tenido a gente que ha tenido opciones de llevarse el bote y que no tenía esta preparación cultural. Esto me parece una novedad, ya que no dependes tanto de tus conocimientos sino de tu funcionamiento lógico o de tu sentido común. Y eso está muy bien.

Retomas el papel de presentador de concurso al uso. ¿Cómo te vamos a ver? ¿Estás algo encorsetado por la mecánica, o tienes la libertad que tenías en 'Ahora caigo' para interactuar con los concursantes?

Encorsetado tampoco diría, porque la cabra tira al monte y los chistes se te caen, pero sí he tenido que dotar al programa de algo más de solemnidad por aquello del prime time, los 100.000 euros en juego, los 100 concursantes... he tenido que moderar un poco ese entusiasmo que podía tener en un programa de tarde, donde hay más carta blanca para hacer el ganso. Aquí se hace, hay comedia y diálogo con los concursantes, que es algo que echaba de menos... esa cosa de putear al concursante [ríe]. Y eso sigue estando. Lo he disfrutado un montón.

'El 1%' es un programa testado internacionalmente, que ha tenido éxito en otros países. ¿Te da más confianza de cara a que pueda funcionar también en España, o piensas que no garantiza nada?

Esto lo hemos visto muchas veces en adaptaciones que han estado testadas, y que de repente no cuajan en el país de turno por la propia idiosincrasia del país, o por la adaptación en sí. Lo que pasa es que suelen ser muy fieles los formatos que vienen ya estrenados en muchos países y no permiten 'versionear' mucho. Aunque bueno, me desdigo. Esto lo he vivido yo, y ves el programa alemán o francés, y el tono, el presentador y las bromas son distintas. Sí se españolizan los formatos. Son fieles en cuanto a mecánica, pero nosotros aportamos lo nuestro a programas que se han adaptado a nuestro país. Al saber que han funcionado fuera ya no vas sin red a lo loco, que esto es lo complicado. A mí me gusta el primero que se atreve y que prueba. Eso me parece muy valiente.

El duelo con 'Factor X 'denota buena salud, y más siendo dos programas de entretenimiento puro, que es lo que mola Arturo Valls

Ya sabemos que estrenáis el miércoles contra 'Factor X', en un nuevo duelo de ofertas de entretenimiento. ¿Cómo lo ves? ¿Conforme pasan los años sigues pendiente de los duelos, de los datos… o no es algo que te quite el sueño?

Antes más. Ahora... he de decir que no lo sigo tan al día. Por ejemplo, me lo acabas de decir y es la primera información que tengo. Estoy un poco más desconectado de seguir el día a día de la actualidad televisiva, aunque sigo viendo televisión generalista, por supuesto, pero no tan al minuto. Los duelos creo que siempre están bien, esas rivalidades me parecen muy atractivas. Siempre daba rabia pensar que equis días no hacían nada, y luego el día que te gustaba un formato, en otra cadena había otro que te podía atraer. A mí eso me parece bien, denota buena salud y más siendo dos programas de entretenimiento puro, que es lo que mola.

Aunque nunca te has ido, es cierto que en estos últimos tiempos te hemos visto también presentar y colaborar en otras cadenas. ¿Para ti es especial volver al prime time de Antena 3?

Sí, claro, ¡es que tengo muy buena relación! Es como que me llevo bien con mi ex [ríe]. He estado muy cómodo durante muchos años y tanto Gestmusic, que es la productora, como Antena 3 producen muy bien. Me apetecía volver a la casa con la que más tiempo he estado.

Tienes también pendiente de estreno la nueva edición de 'Mask Singer'. ¿Qué ocurre con ella?

Yo creo que la están reservando para el último trimestre, entiendo. Y tengo muchas ganas porque ya cada vez cuesta que no se te escapen las máscaras. Como van varias ediciones se me van mezclando, y tengo que pensar cuándo han estado. Cuanto antes lo estrenen mejor, ¡porque se me van a escapar los nombres!

¿Cómo ha quedado la temporada? ¿Qué tal has visto a las nuevas investigadoras Ana Milán y Alaska?

¡Muy guay! Las novedades funcionan muy bien, ellas están increíbles. La Milán ya sabes cómo es, ha entrado perfecta en el tono, en el programa, jugando... Y Olvido igual. Ella es muy pop, tiene un conocimiento de la farándula increíble, y han encajado bastante bien. Y ha habido máscaras que no sé cómo lo hacen, y cómo consiguen convencer a según qué gente, pero son muy flipantes y sorprendentes, de verdad.

Hace unos días conocimos que TVE ha comprado 'That’s My Jam'. ¿Cómo se ha gestado y cómo afrontas el salto al abierto, y a la televisión pública, tras la primera toma de contacto en Movistar Plus+?

Ha costado lo suyo... Y bueno, el formato es que era muy de generalista. A pesar de que fue Movistar Plus+ quien apostó por él, con esa calidad y esa factura tan buena, es un programa que podía haber estado en cualquier televisión generalista. Y así ha ocurrido. Quizás Movistar Plus+ ha cambiado su línea editorial, su apuesta por este tipo de formatos tan grandes y tan de generalista. Ellos mismos se dieron cuenta de que era un programa que podía haber estado en cualquier cadena. Creo que es un salto natural y está muy bien.

El 'sí' de TVE a 'That’s My Jam' ha llegado a la vez que la resolución del culebrón Broncano. ¿Cómo ves su fichaje?

Creo que esta pregunta no se haría en El 1%. No es el tipo de pregunta que haríamos [ríe]. No, bueno... por centrarnos un poco en lo que venimos a promocionar.

En estos últimos años también te hemos visto volver a protagonizar series de televisión. ¿Tienes algún otro proyecto más de ficción entre manos?

En series, no. Participo en alguna cosa pequeñita de alguna plataforma, pero sí que estreno peli el 5 de julio. Es Mala Persona, y se preestrena ahora en el Festival de Cine de Barcelona. Es una peli que protagonizo con Malena Alterio y Julian Villagrán, y está muy bien. Es una comedia diferente, y de ficción es lo más cercano que tengo.