Belén Esteban desea a Mediaset que “haga las audiencias de Sálvame” y aclara que “quiere mucho... a la gente”

Mientras aguarda al estreno de ¡Sálvese quien pueda! en Netflix, que ya tiene fecha oficial, Belén Esteban no pierde de vista la situación actual de Telecinco. Sobre ello habló hace apenas unos días, como recogimos, y ha vuelto a referirse en otro evento con dardo incluido a la que fue su casa televisiva.

“Yo lo que deseo a Mediaset es que haga las audiencias que hemos hecho nosotros [con Sálvame]”, expresó ante la prensa el pasado martes 10 de octubre en un acto publicitario, según recoge El Plural. Una afirmación entre risas a la que quitó hierro segundos después: “No, es broma, yo los quiero mucho... a la gente”.

En ese mismo encuentro con los medios, la que fuera colaboradora estrella de Telecinco volvió a pronunciarse sobre la cancelación de Cuentos chinos y el estado anímico de su amigo Jorge Javier Vázquez, en la línea de lo que ya dijo días atrás.

“Está muy bien, está tranquilo... A ver, es que Jorge es de Mediaset... Entonces, lo que dice Mediaset tiene que hacerlo Jorge. Para mí es el mejor presentador que ha dado la historia de la televisión. Con sus cosas, pero como las tengo yo, tú o cualquiera”, comentó.

Además, Belén Esteban aseguró que está “muy contenta” y que sigue recibiendo el cariño de los que eran sus espectadores: “A mí lo que me consuela es ir por la calle y que me digan que nos echan de menos. Eso me gusta”.

Recordamos que la llamada 'Princesa del pueblo' es la protagonista, junto a Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño, del nuevo docu-reality de Netflix ¡Sálvese quien pueda!, cuya primera parte se estrenará el 10 de noviembre.