Blanca Romero se derrumbó en 'MasterChef Celebrity': “Me gusta mirarme y decir 'no estás tan acabada'”

En las tres entregas que lleva en emisión la octava edición de MasterChef Celebrity varios son los aspirantes que han mostrado la gratitud por formar parte del casting: Genoveva Casanova lamentó marcharse por haberse reído como nunca con los compañeros, Escassi también agradece continuamente la oportunidad y Blanca Romero hasta lloró en el último programa.

La modelo había protagonizado series y películas pero nunca había participado en un talent como concursante, y no le está yendo nada mal profesional pero también personalmente. Y así lo hacía saber este jueves, cuando Jordi Cruz comentó lo “guapa” que se le veía en la prueba de eliminación.

“Me estáis puliendo, llegué como una lechuga descolorida y me estáis sacando colorín”, decía frente a él, pero a solas con la cámara se derrumbó: “Llevo vida de monte, me pongo el chándal, no tengo espejo en el baño”, explicó.

"Me gusta recuperar otra vez cosas que daba por hecho que ya estaban perdidas. Me gusta mirarme al espejo otra vez y decirme no estás tan acabada" #MCCelebrity pic.twitter.com/tg2pTYFp94 — MasterChef (@MasterChef_es) 21 de septiembre de 2023

Para acabar confesando lo siguiente: “Hace 10 años que no me maquillaba, que no tal... y que me dedicaba solo al niño. Me gusta recuperar otra vez cosas que pensé que estaban perdidas. Me gusta mirarme al espejo y decir: no estás tan acabada”, expresó secándose las lágrimas.

“Es guapa, ella es guapa”, respondían los compañeros ante los halagos del chef, y ella volvía a agradecer la oportunidad al programa que le estaba haciendo sonreír de nuevo.