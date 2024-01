Cristina Porta se despide de Mediaset para participar en el 'GH VIP' de Telemundo

Hace una semana, Cristina Porta sorprendió a sus seguidores al anunciar su marcha de Mediaset. La tertuliana comunicó la noticia en For Fans, el videopodcast que tiene con Maestro Joao en Mitele Plus. “No es un adiós definitivo. Es un hasta pronto. (...) A lo mejor vuelvo”, dijo entonces, dejando la puerta abierta a un futuro regreso, pero también dejando claro que ahora le espera otro reto por delante. “Algo superbueno, que me hace muchísima ilusión y que es un cambio en mi vida brutal”, avanzó al respecto, aunque sin dar más detalles.

Ahora, unos días después, se ha desvelado oficialmente cuál es ese por el que Porta ha dicho adiós a Mediaset (al menos, de momento) después de dos años formando parte del grupo. La catalana va a participar en la cuarta edición de La casa de los famosos, el GH VIP de Telemundo, cadena estadounidense que emite en lengua castellana.

Por tanto, Cristina Porta aparca sus proyectos en España (también colaboraba en Así es la vida) para poner rumbo a México, lugar de producción del reality, para participar en el tercer reality de convivencia de su carrera. Antes fue finalista de Secret Story (Telecinco, 2021), el formato en que se dio a conocer entre el gran público, y ganadora de ¡Vaya vacaciones! (Telecinco, 2023) haciendo pareja junto a Jorge Pérez.

“¡Prepárense! Ella llega a ponerle mucha actitud a esta competencia. ¿Dónde están los fans de nuestra nueva confirmada Cristina Porta?”, ha publicado en sus redes sociales La casa de los famosos, cuya cuarta edición arrancará este próximo martes, 23 de enero.

Cabe decir, como curiosidad, que Porta no es la primera española que participa en el reality, pues el coreógrafo y bailarín Toni Costa fue el cuarto finalista de la segunda edición. Dos puestos más abajo, sexta, quedó la peruana Laura Bozzo antes de ser una de las concursantes revelación de GH VIP 8. En la tercera edición participó la argentina Samira Jalil (12ª), conocida por el público de Mediaset por su paso por Mujeres y hombres y viceversa y La casa fuerte 2.