Cristinini lanza otro dardo a DAZN después de acusar a la plataforma de “fomentar el cyberbullying”

Cristinini ha tirado un nuevo 'dardo' a DAZN días después de acusar a la plataforma de “fomentar el cyberbullying” por un tuit que insinuaba su posible fichaje para cubrir la Fórmula 1, aun sabiendo la oleada de críticas que la streamer había recibido por esta posibilidad. La streamer, en una nueva respuesta a ese tuit, ha publicado otro en la red social X (antiguo Twitter) con el mensaje “conmigo no hubiera pasado” y la imagen que aparece en pantalla cuando el servicio de streaming da error.

Ese “conmigo” hace alusión a las supuestas negociaciones que la creadora de contenidos y narradora del Grand Prix mantuvo con DAZN para formar parte de su equipo de comentaristas de Fórmula 1. Allá por el mes de octubre, la compañía compró los derechos de retransmisión del 'Gran Circo' en España para el periodo 2024-2026, por lo que podía fichar a quien quisiese y no depender como hasta entonces del equipo de Movistar Plus+, liderado en ese momento por Antonio Lobato.

Conmigo no hubiera pasado 🙄 pic.twitter.com/220iy17XWe — Cristinini ൠ (@IamCristinini) 21 de febrero de 2024

A partir de la compra de los derechos empezó a correr por las redes sociales el rumor de que Cristinini iba a cubrir el campeonato para DAZN, pues ya había colaborado con la plataforma y, además, por esas mismas redes circulaban vídeos de ella en un Gran Premio. La streamer jugó inicialmente al despiste, pero la cosa se puso seria cuando empezó a recibir multitud de insultos machistas por parte de algunos fans de la Fórmula 1, que estaban indignados con la posibilidad de que ella narrara a las carreras a partir de esta temporada.

El fichaje de Lobato por DAZN acabó con esa posibilidad, pero a ojos de la gente, Cristinini todavía podía formar parte del equipo de Fórmula 1 en calidad de reportera en el paddock. Desde DAZN jugaron con ello aun sabiendo los insultos que ella había recibido en los últimos meses. Lo hicieron el pasado 14 de febrero, cuando publicaron un post en X que insinuaba su fichaje: “La nueva reportera de F1 será C_____________”.

La nueva reportera de F1 será...



C________________ 👱‍♀️



¡En breve lo desvelamos! 💥 — DAZN España (@DAZN_ES) 14 de febrero de 2024

Cristinini acusó a DAZN de “fomentar el cyberbullying”

Pero nada más lejos de la realidad. La nueva reportera será Christine ZG, aunque para cuando se desveló el misterio, Cristinini ya había sido objeto de nuevos insultos. Y todo esto llevó a la streamer a criticar a DAZN en el directo que hizo ese mismo día. “Lo de hoy era innecesario porque DAZN me ha hecho trending topic porque les ha salido de la punta de la polla”, dijo en un directo en su canal de Twitch, al cual ya no se puede acceder, pero del que Marca ha publicado un fragmento.

Cristinini acusó a la plataforma de “machacar a una persona y fomentar el cyberbullying”, y afirmó que todo esto ha sido “bastante feo”. Y más teniendo en cuenta que, hasta ese momento, ambas partes habían intentado tomarse este asunto “de la mejor manera posible” y haciendo “bromas”, pues “tampoco podemos controlar a la peña”. Pero a su juicio, DAZN fue demasiado lejos con su última broma.

La streamer también tuvo unas palabras para sus críticos y negó que hubieran existido negociaciones entre ella y DAZN: “Esto [su no fichaje] no ha sido cosa de neandertales de Twitter F1. No ha existido esta negociación. Es muy importante dar este mensaje por mi parte y por la parte de DAZN, porque ahora se piensan que se han acabado mis negociaciones porque ellos han hecho toda la presión del mundo. Nada que ver. Y me parece que están dando desde DAZN un mensaje feo. Lo digo así de claro: me parece un mensaje feo porque no están saliendo a decir: 'Oye, esto no ha sido así'”.