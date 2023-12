El debate final de 'GH VIP' tuvo dos ausencias, el “inicio” entre Jessica y Luitingo y la “saturación” de Naomi

GH VIP puso punto y final a su octava edición con su último Debate, una semana después de la final en la que Naomi Asensi se alzó como ganadora. Aunque la gala se grabó 24 horas después de todo aquello, según desveló la vencedora al señalar que la noche antes varios del 'Team naranja' se alegraron de verdad por ella.

Asensi se mostró entre alegre y molesta con su situación: “Estoy en shock, aun no lo he asimilado. Fue muy fuerte porque lo siento como una triple victoria”, aseguró. Seguidamente lo explicó: “Era muy difícil ganar a las carpetas de Luitingo, yo estaba saturada de que nos lo metieran con embudo, hasta en mi propia final se sentó Jessica en la mesa. Y aún así he ganado”, sentención ante los aplausos del público.

Preguntada por sus planes con el dinero ganador: “Tengo un proyectito que lo contaré dentro de poco. Ahora no paro de llorar, lo que no he llorado en todo el concurso”, bromeó.

Y así dio comienzo un Debate en el que se escucharon agradecimientos, reproches, lamentos, bromas y aclaraciones entre los 16 concursantes que habían pasado por la casa. Aunque esos no habían sido todos. En la entrega faltaron tanto Oriana Marzoli - que fue una de las protagonistas de la edición hasta que saltó la polémica de su abandono- y Javier Fernández - que también había decidido marcharse del reality-.

El arrepentimiento de Pilar y el “inicio del amor” entre Jessica y Luitingo

Otra de las sorpresas de la noche en plató fue ver a Jessica Bueno, Luitingo y Pilar Llori sentados juntos en el sofá. Aunque a los dos primeros se les veía constantemente dándose cariño y a la tercera con el cuerpo totalmente apartado, la carpeta del trío fue cuando más cerca estuvo en las últimas semanas.

Ion Aramendi dio paso a las imágenes en las que Luitingo y Pilar empezaron su relación en la casa. “Ojalá no ver esas imágenes”, empezó diciendo la influencer, “estoy arrepentida de que haya pasado, si pudiese volver atrás lo cambiaría todo. No ha sido bueno para mí”.

Mientras el cantante se sumó a dicho sentimiento: “Me arrepiento de lo que pasó, parece un mundo pero no quiero hablar de esto. Lo que siento por Jessica no tiene nada que ver”. Momento en el que el presentador preguntó si ya eran pareja Jessica y Luitingo:

“Las cosas poco a poco, eso va surgiendo solo”, respondió ella. Mientras él fue algo más directo: “Es el inicio del amor” expresó. Y los dos contaron que ya se habían besado fuera: “Teníamos que comprobar si el feeling que sentíamos era solo de amigos”, rieron.

Pero varios compañeros preguntaron a Luitingo que si tanto sentía por Jessica, porqué había tenido algo con Pilar: “Lo hablé con ella fuera. La admiración que sentía por Jessica era tanta que la veía imposible y lo aparqué”. Tengo admiraicón por J, la veía imposible por todo y lo aparqué. Palabras que hicieron que Laura Bozzo sentenciara: “Esto parece una telenovela turca, no GH VIP 8”.