La dura confesión de Máximo Huerta sobre su infancia: “El seguro de vida de mi madre era yo”

Máximo Huerta vivió este martes 13 de febrero uno de los días más importantes de su trayectoria televisiva. Y no tanto por lo que supusieron profesionalmente sus visitas a El Hormiguero y El camino a casa, sino por el componente personal y sentimental de sus revelaciones en ambos programas de Atresmedia.

El periodista y escritor fue el elegido por laSexta para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada del formato de entrevistas de Albert Espinosa. Un 'camino a casa' en el que tuvo que enfrentarse a los peores recuerdos de su vida: cuando siendo un niño presenciaba el maltrato de su padre a su madre.

Así lo relató él mismo, primero ante Pablo Motos y acompañado de Espinosa, y después en la entrega grabada en su Buñol natal. Fue el propio presentador de Antena 3 el que le sacó el tema y Huerta, emocionado, comenzó a relatar lo que sucedió mientras grababan El camino a casa que le hizo abrirse como nunca antes en TV.

“Me prometí no hablar, pero es inevitable que relacione infancia con mi padre. Ahora no recuerdo la cara de mi padre, ni siquiera la voz que tanto miedo me daba, pero Albert me hizo algo que me destrozó y que se verá en el programa: me puso frente al olor de mi padre. Sacó un frasco de colonia y, de pronto, mi padre estaba allí. Volví a oír los gritos, volví a oír todo lo que no me apetecía, y lo compartí. El olor me abrió todo”.

Motos preguntó a su invitado si podía mostrar un avance en imágenes de ese momento, antes de que la entrevista se emitiese esa misma noche en laSexta. Dubitativo, Máximo Huerta finalmente accedió y no pudo contener la emoción al ver el vídeo.

“Cuando oía las llaves de casa, era como si todo el ejército [mi madre y yo] se pusiera firme. Nos levantábamos porque había que dejar el trono, y cambiaba el espíritu. Esa intimidad bonita que había entre madre e hijo se rompía. Le echaba de menos [a su padre], pero deseaba que no llegaba. Me daba miedo, incluso sin decir nada. La posibilidad de que pasara algo malo era peor”, relató.

El emotivo 'camino a casa' de Máximo Huerta

La secuencia completa se vio a continuación en El camino a casa de laSexta, donde el periodista y escritor valenciano contó a Albert Espinosa la violencia que se sufría en su casa cuando era pequeño.

“Mi padre era muy rígido, violento. Era un hombre violento en casa y me acostumbré. Salía poco. El seguro de vida de mi madre era yo, porque si yo estaba en casa mi padre se cortaba. Me acostumbré a la incomodidad, a las palabras demasiado graves. Sigue haciéndome daño porque eso no se cura. Soy hijo de una familia que no se quiso”, comenzó recordando Máximo Huerta.

“Mi padre era muy duro, con una mirada ya había miedo. Mi madre decía algo muy duro, que era '¿cuándo se morirá tu padre?'. Eso significaba su libertad y la mía. Vivimos así toda la vida”, añadió, antes de romperse. “Mi padre le prohibía pintarse las uñas y vestirse de rojo. La primera vez que le pinté a mi madre las uñas fue como una venganza al pasado”, dijo compungido.

Entre fotos y recuerdos, el entrevistado rememoró cuando se reconcilió con su padre antes de morir. “No puedo justificar nada de lo que hizo, pero sí reconciliarme con ese tiempo. Él se fue en paz, y yo también. Hubo una especie de perdón”.

Fue entonces cuando Espinosa impactó a su invitado al recordarle el olor del perfume de su padre. “Quería que estuviera él de alguna manera”, comentó el presentador mientras Huerta rompía a llorar.

El programa terminó con el periodista y escritor entrando en la casa de su infancia, también entre lágrimas. “No puedo pasar”, dijo en el recibidor, con un nudo en la garganta. Finalmente sí entró y recorrió incluso la habitación de su niñez, pero no el dormitorio de sus padres.