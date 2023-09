María Patiño y Emma García defienden a sus reporteros tras su tenso encuentro con Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho sigue en el centro de la actualidad por su hijo Daniel Sancho, a quien ha visitado en la cárcel de Tailandia donde se encuentra acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta. Tras acaparar titulares por sus primeras declaraciones a la prensa, y su posterior disculpa, el actor ha vuelto a vivir en su regreso a España un momento de tensión con periodistas que ha sido criticado por María Patiño y Emma García.

Rodolfo Sancho explica su actitud "prepotente" con los medios: "Es para sentirme fuerte y ayudar a mi hijo"

Las dos presentadoras de Telecinco, aunque dicen “empatizar” y “comprender” la difícil situación por la que el intérprete está atravesando, han querido sacar la cara por sus compañeros Arnau Martínez y José Manuel Ávila tras sufrir el trato “arrogante”, como han definido, por parte de Sancho.

La primera en hacerlo ha sido la presentadora de Socialité, que este domingo se pronunciaba en una conexión con su reportero desde el mismo Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde había aterrizado unas horas antes el padre de Daniel Sancho. “Quiero lograr entender a Rodolfo, porque está intentando ayudar a su hijo”, comenzaba diciendo, para después afirmar que al intérprete “le define mucho esa actitud tensa, a veces arrogante”.

“Yo insisto que no lo voy a señalar ni a juzgar porque es una situación muy complicada, pero que a estas alturas no tenga claro el interés mediático es lo que me sorprende. No hay que olvidarse que el cadáver de Edwin no ha podido ser repatriado y no han podido darle sepultura. Hay una familia que aunque no sea conocida, está sufriendo y sufrirá de por vida porque han perdido a un ser querido. Vamos todos a tranquilizarnos. Era un recorrido del aeropuerto, a partir de ahora llega a su paraíso, a Fuerteventura, y se blinda. No ha podido contenerse... vamos a intentar entenderlo, pero con este tipo de comentarios de 'qué pesados', está claro que no soporta a la prensa del corazón”, añadía Patiño.

En concreto, lo más condenado por la presentadora de Socialité era lo que mostraban después en vídeo: la respuesta de Rodolfo Sancho al redactor de Fiesta, que tenía un lapsus al preguntarle si viajaba a Lanzarote en lugar de a Fuerteventura, donde se encuentra su domicilio. “Estás mal informado, tío. Parece mentira después de todo esto que digas Lanzarote, macho. Hostias”, le respondía el actor.

“Cuando se decía que estaba en Tailandia y realmente estaba en Fuerteventura, ahí no señaló que los medios no informaban dónde se encontraba realmente. El hecho de equivocarte de isla que le provoque tanta ira... Insisto, quiero entender que es un padre que vive una circunstancia muy complicada de gestionar, pero pudo puntualizar desde el minuto uno que no estaba en Tailandia”, argumentaba María Patiño.

Ya cerrado el asunto, y tras abordar otro contenido en el programa, la presentadora pedía a su director realizar una puntualización: “Estoy recibiendo muchos mensajes criticándome por mi falta de empatía con Rodolfo Sancho y creo que me debo expresar muy mal. Entiendo perfectamente sus circunstancias, no sabría cómo gestionarlas estando en su lugar. Simplemente analizo, y añado información que tengo de un caso que es mediático y que no logro entender cómo no ha tenido la capacidad de dominar la situación en un trayecto muy corto de tiempo, entre un avión y otro. Si eso es no tener empatía, entonces es que hago muy mal mi trabajo. Entiendo al padre, pero no dejo de acordarme de la familia de la víctima”.

Emma García: “No nos gusta que paguen sus frustraciones con el más débil”

Horas después, y también en Telecinco, Emma García cogía el relevo con este asunto para mostrar las mismas imágenes de Rodolfo Sancho, y defender a su reportero: “No sé si eso es tensión, enfado, mal viaje o la situación que le supera. No ha sido una llegada amable”, comenzaba comentando la presentadora de Fiesta.

José Ángel Leiras opinaba que hablarle de Lanzarote y no de Fuerteventura “ha sido un lapsus de nuestro compañero y esa respuesta está fuera de lugar”. Y en la misma línea, la presentadora insistía: “Entendemos la mala situación, pero este lapsus... no lo tiene que pagar con nuestro querido José Manuel Ávila. Un mal momento que nos ha pasado a todos”.

El propio protagonista del encuentro con Sancho intervenía también en Fiesta para decir que “no creo que se tomase mal mi pregunta, sino que la presión le pudo en aquel momento. ”Aprovechó“ esa equivocación mía para saltar”. Tras ello, Emma García zanjaba: “Todos nos equivocamos, aprendemos de los errores, y lo que no nos gusta nada en absoluto, ni de él ni de nadie, que paguen sus frustraciones, enfados, el mal viaje y su situación con quien menos se lo merece y con el más débil”.