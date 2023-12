El momento de confesiones entre Paz Padilla y su hija: “De pequeña sentía mucha vergüenza ajena de ti”

Este miércoles, 13 de diciembre, Cuatro ha estrenado Te falta un viaje, uno de los proyectos más importantes de Paz Padilla porque lo conduce junto a Anna Ferrer, su hija.

La presentadora nos contó que se trata de un espacio que muestra algo que no suele verse en TV, y así lo demostraron en la primera entrega en la que se desplazaron hasta Ghana para conocer sus costumbres entorno a la muerte y el duelo.

“Cuando mi madre me propuso este programa me lo pensé porque me encanta viajar pero viajar para ver la muerte no era lo que más me apetecía. Pero al final hago lo que ella me pida”, empezó explicando Anna que es la voz narradora del proyecto.

Una vez aterrizadas en el país, se pusieron a “buscar un entierro” convirtiéndose en algo similar a “la extraña pareja” ya que Paz no dejaba de hacer chistes, bailar y abrazar por la calle, mientras su hija prefería mantener un perfil más bajo.

Y sobre esa destacada diferencia entre ambas hablaron en una de las cenas en las que se intercambiaron confesiones: “¿Tú te acuerdas cuando de pequeña estabas con tus amigos y yo te decía '4 más 4 son 8, pues te están saliendo los pelos del chocho'”, una broma que les provocaba la risa, a la vez que recordaban cuando Anna pedía a su madre que se alejara de sus amigos.

Momento en el que la joven relataba lo siguiente: “De pequeña sentía mucha vergüenza ajena de ti. Suena fatal pero yo era una persona super tímida, por tu culpa creo, porque eras todo lo contrario. Yo era muy reservada, calladita, tan tímida y tú tan llamativa...”, explicó hasta que las interrumpieron con la comida.

Para seguir con las bromas de la madre que la hija frenaba hasta que Paz subrayaba: “Soy tu madre, ¿de dónde has salido?”. Segundos después y entre risas comunes, Anna preguntaba: “¿Yo como soy?” y su madre respondía, “muy pija”. Pero no era esa la respuesta que buscaba la influencer: “¡No, muy limpia!”.

Una conversación que acabó con la admiración de la madre hacia su hija: “Estoy orgullosa porque eres una princesa pero auténtica, como yo”.