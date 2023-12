Naomi estalla contra 'GH VIP' y abandona antes de tiempo el último debate: “Mi final fue de Luitingo y Jessica”

Telecinco emitió este jueves el último debate de GH VIP 8 con Ion Aramendi al frente. El presentador se citó con todos los concursantes en una noche que contó con dos ausencias y que arrancó con Naomi Asensi, flamante ganadora del reality de Mediaset, cargando contra la organización del programa por el desprecio que sintió que le hicieron durante la final.

Aramendi la recibió con honores al comienzo de la gala, pero la joven no pudo evitar reprochar a GH VIP que la dejasen en un segundo plano el día en el que acabó alzándose con el preciado maletín que, este año, contó con una sorprendente cantidad de dinero como premio. “Si sobro en mi propia final me lo decís...”, llegó a decir el pasado jueves la concursante cuando Marta Flich le pidió que fuese al sofá para que su asiento lo ocupase Jéssica Bueno y así abordar su relación con Luitingo dentro de la casa.

“Sentí que mi final fuese la final de Luitingo y Jessica, como ha sido todo el concurso. Sentí que fue triple victoria, con la trama que nos la han metido con colador o con embudo, como sea. Pero, aun así, he ganado”, insistió anoche Asensi, ovacionada por el público.

“Madre mía, es que, hasta en mi propia final se sentó Jessica en la mesa. Me dije: 'No gano, porque, contra Maluma...”, le dijo irónica al presentador, que salió al paso de la crítica como pudo, alegando que lo importante es que había recibido el apoyo del público.

Naomi abandonó antes de tiempo el plató

La cosa no pareció ir mejor durante el debate final de GH VIP 8, donde Luitingo y Jessica Bueno acabaron acaparando también mucho protagonismo dentro de los contenidos que se abordaron durante la velada. Algo que pareció volver a enfadar a Naomi, tal y como se vio en su actitud durante los últimos compases del programa.

Ion Aramendi pidió a los concursantes que le rodeasen antes de despedirse de la audiencia con emotivo discurso. Asensi apareció en plano con cara de desconcierto e incomodidad y Carmen Alcayde trató de animarla al grito de “ganadora”. Fue entonces cuando se pudo ver a Naomi abandonando el plató antes de tiempo, mientras el resto de participantes se despedía y abrazaba al presentador en medio del estudio.

De este modo, se entiende la advertencia que Asensi hizo en redes sociales tras la grabación de esta entrega del debate final, la cual se produjo el pasado viernes. Naomi explicó que lo que vivió fue “heavy” y “de flipar”: “Os dejo por aquí esta foto de lo guapa que me han puesto, ya que en lo que he grabado hoy a lo mejor no me veis”, escribió en una queja con la que volvía a deslizar que se sintió desplazada por el programa.