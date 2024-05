Risto Mejide corrige a Cifuentes por comparar a Begoña Gómez con la pareja de Ayuso: “Él tiene delitos confesos”

Todo es mentira ha repasado este miércoles las imágenes del Congreso en las que Pedro Sánchez ha respondido ante las acusaciones que se han lanzado contra su mujer, Begoña Gómez. Mientras comentaban lo ocurrido, Cristina Cifuentes trató de comparar la situación de la mujer el presidente del Gobierno con la de los delitos reconocidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que desveló elDiario.es, lo que obligó a Risto Mejide a intervenir para aclarar las diferencias entre ambos casos.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid pidió que se dejase a los familiares de los políticos a un lado, eso sí, señalando que “lo hagan todos”: “¿Qué pasa, que cuando es el novio de Ayuso vale todo? Pero a la mujer del enamorado presidente que nadie le diga nada, ¿no?”, señaló la ahora tertuliana de Mediaset.

“A ver, el novio de Ayuso tiene varios delitos confesos, perdona, pero no es lo mismo”, evidenció el presentador de Cuatro. “Pero de ahí no puedes decir que Ayuso era una corrupta”, replicó Cifuentes. “Yo no digo eso, digo que no es el mismo caso. A veces lo ponemos en la misma cesta y no está en la misma, nos guste o no. El día que Begoña Gómez por alguna causa tenga un par de delitos fiscales reconocidos, diremos pues sí, están en el mismo caso, pero no lo están”, aclaró el publicista.

Cifuentes, contra Sánchez

La tertuliana defendió desde Cuatro la estrategia política de la oposición contra Sánchez a través de Begoña Gómez: “Yo que soy abogada sé que es difícil demostrar un delito de tráfico de influencias. La relevancia penal de las actuaciones probablemente no las tenga, probablemente no se haya cometido un delito. Pero estamos en política y una cosa es el aspecto penal y otro el aspecto ético”, argumentó la madrileña.

“Lo que se le está preguntando al señor Sánchez es si él está de acuerdo y le parece bien que su mujer haga cartas de recomendación a empresas que son contratistas de su gobierno. Si eso lo hace cualquier otro que no sea el enamorado presidente, qué estaría diciendo el gran crispador. Mejor dicho, qué no estaría diciendo”, insistió la colaboradora, que pidió ser “coherentes”.

“Yo creo que hoy, en la sesión del Congreso, ha habido mucha escenificación, mucho postureo, mucho circo y un poquito de chulería también. Hasta el momento, no se ha citado a la mujer de Pedro Sánchez. Yo sí creo que habría que dejar en la medida de lo posible fuera a los familiares de los políticos, pero que lo hagan todos”, criticó antes de comparar los casos de Begoña Gómez y la pareja de Ayuso, con la mencionada corrección de Risto Mejide.