Silvia Abril, en 'La Roca': “Meterme bótox siendo actriz, de momento, he decidido que no lo voy a hacer”

Silvia Abril acudió a La Roca para presentar su nuevo libro 'Pérdidas de risa' en la que habla, reflexiona y plasma la “crisis de los 50” sobre la que ha compartido conversaciones con sus amigas. “Pasan muchas cosas a los 50 y es terapéutico encontrar a una mujer que habla de lo que te está pasando o estás a las puertas de lo que te pase. Te puede aliviar”, aseguró la actriz.

Nuria Roca, que también comparte década con la invitada, le preguntaba qué no sabía de esa edad y hubiera agradecido que le contaran: “La maternidad no es tan maravillosa, está sobrevalorada, hay cosas que no se cuentan porque si no nos hubiéramos extinguido. También te levantas y eres Robocop, incluso te duelen las plantas de los pies”, explicó entre risas Abril.

La presentadora añadió que “hay muchos aspectos negativos a partir de los 50 se empiezan a caer cosas... ” pero la humorista le quitó hierro: “Son cosas normales que ocurran, hay que lidiar con lo que cada edad tiene. Estás viva”.

Momento en el que Pilar Vidal habló de las “operaciones” que se había hecho Carmen Lomana y esta segunda saltaba asegurando que habían sido retoques y no operaciones, provocando un nuevo enfrentamiento entre ambas a lo Sálvame.

Línea que siguió Abril para explicar la razón de no haberse tocado la cara: “A veces es más barato hacer un poco de terapia que meterte a hacer tratamientos de cara.... me encantan, pero meterme bótox siendo actriz de momento he decidido que no lo voy a hacer. El libro ha sido mi terapia”, señaló prefiriendo escribir a operarse.

Finalmente, varias colaboradoras aseguraron que con los 50 tienes menos complejos, que solo volverían a los 30 para “tener más años de vida” y así lo zanjó Lomana: “Te quieres más con los años. Yo empecé en televisión a los 62 años, cuando la gente se jubila”.