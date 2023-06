'Supervivientes 2023' puso fecha a su desenlace y convirtió a Adara en primera finalista, tras la rendición de Asraf

Supervivientes 2023 vivió “la mejor noche de Adara”, según describió el propio Carlos Sobera. La concursante logró ser la salvada de la expulsión, ganar en la prueba de apnea y convertirse en la primera finalista. Todo en cuatro horas de entrega.

La audiencia decidió que Artùr Dainese se quedara a las puertas de la final. Mientras que Asraf compitió con la azafata en una prueba de apnea en la que se rindió antes de llegar al minuto. “Me ha entrado mucho frío, no me he concentrado. No pasa nada, estoy contento por ella”, explicó casi regalándole el primer puesto en la final a su compañera.

Una final a la que por fin puso fecha Carlos Sobera: “Será el próximo jueves”, señaló refiriéndose al 29 de junio. Por lo que celebraron las últimas nominaciones con Bosco y Asraf en la lista negra. Por lo que Jonan se alzó como segundo finalista.

La audiencia expulsa a Artùr y Adara se queda

La noche empezó con unos porcentajes ciegos muy igualados entre Adara y Artùr: 54,2% contra 45,8%. Continuó así, con algunos votos más o menos para cada uno, pero finalmente Sobera sentenció:

“Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que debe ser salvado, y por tanto pasar a la final, Adara”, unas palabras que la joven celebraba por todo lo alto. “Acabas de convertirte en la última finalista. Artùr lo sentimos muchísimo porque también eras un merecidísimo finalista”.

La salvada transmitió su alegría: “Estoy en shock, estaba súper nerviosa. Quiero agradecer a las personas que me han salvado, que va por ellos, que concursamos juntos y les quiero mucho”.

Mientras el italiano lamentaba lo ocurrido: “Me da pena abadonar el juego ahora, pero a estas altura del programa somos todos ganadores. Espero que gane el mejor. Vuelvo a casa, a ver a mi familia y esto es un juego”.

Artùr desvela cómo entró al reality de un día para otro

El expulsado llegó a plató para explicar que había “flipado” con su propio concurso al haber salido y ser salvado en varias ocasiones. “Al principio no hablaba el idioma bien y no entendía nada. Fue difícil pero..”, explicó.

Pero lo más llamativo fue cuando explicó cómo se convirtió en concursante, de un día para otro: “Yo estaba en Milán y me llamaron diciendo que en 2 horas tenía un avión para Madrid donde me harían la revisión médica. Y de ahí a Honduras. Con toda la gente que no conocía y pensaba que era muy fuerte”.

Sobre la relación con sus compañeros: “Me llevo a dos personas de corazón, Bosco y Jaime”.

Los concursantes se enfrentaron a su pasado y futuro

Durante la noche, el programa también mostró los últimos vídeos grabados en las playas y que consistieron en enfrentar a los concursantes a su pasado, presente y futuro:

Adara, al ver su foto oficial como concursante del reality, desveló sus sentimientos por Rodri: “Estaba huyendo de una vida que no me gustaba. No estaba feliz. Estaba con una persona durante 3 años que nos queríamos muchísimo. Sentía auténtica adicción a él y no es bueno. Es destructivo, es desesperante estar metida en una relación así y es hora de que cada uno tome su camino y que seamos felices. Me siento que puedo con mi vida y con mucho más”.

Por su parte, Asraf vio reflejada en esa imagen “mucha alegría, felicidad por lograr entrar a este reality después de 3 años. Ese día fue uno de los más felices de mi vida. Estoy muy ogrulloso de mí”.

Jonan dijo de sí mismo que “era un flipado pensando que iba a ser yo quien animara a todos los compañeros y al final ha sido al revés. Creo que hay cosas que no valoraba tanto antes y ahora las valoro el triple”. Y Bosco aseguró que se sentía diferente: “Con todo el mundo que te aporta y te quiere no hay límites. Los pasos que das significan mucho pero también lo que no das. Para tener relaciones sanas hay que tener charlas conflictivas así que a lo mejor hay que mojrase un pocquito más”.