Telemadrid dice que “había muchas personalidades” para justificar su especial de la manifestación de Barcelona

El administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, ha defendido este martes la cuestionada cobertura de la manifestación del domingo en Barcelona en contra la amnistía que los partidos independentistas reclaman a cambio del sí en la investidura a Pedro Sánchez. El máximo responsable de la corporación desde julio de 2021, cuando fue designado por Isabel Díaz Ayuso nada más cambiar esta la ley de la corporación, ha asegurado además la “pluralidad” del ente público frente al cuestionamiento tanto de la izquierda en bloque como de Vox.

“En Telemadrid no íbamos desencaminados porque mire las portadas de todos los periódicos de España”, ha argumentado Sánchez en la Comisión de Telemadrid de la Asamblea, donde Más Madrid, PSOE y Vox han cuestionado la imparcialidad de la cadena pública y señalado el peso del Partido Popular en sus contenidos informativos. En su defensa, el dirigente de la cadena ha mostrado varios diarios de tirada nacional para, a continuación, añadir que “todas las cadenas de televisión abrieron sus informativos con esa noticia”.

Hay que recordar, frente a esto, que Telemadrid no hizo una cobertura de este alcance para las manifestaciones por la sanidad pública, críticas con la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Es el caso de la del domingo 12 de febrero. Pese a su carácter multitudinario, el evento quedó en sus informativos, poniendo el foco en que era “contra Ayuso”, como analizamos entonces.

Defiende que en la manifestación “había muchas personalidades”

Sánchez ha añadido que la señal que ofreció no estaba producida por Telemadrid, sino contratada por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), y se ha defendido poniendo en cuestión que ninguna otra de las cadenas regionales que la componen retransmitiera ese acto.

Además, el que fuera polémico presidente de RTVE hasta 2018 ha argumentado que en esta marcha, convocada por la entidad Societat Civil Catalana (SCC), había “muchas personalidades”. Entre otras, la propia presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el homólogo de Vox, Santiago Abascal. “Había políticos y diputados catalanes y muchos madrileños que se desplazaron a Barcelona. Yo creo que todo eso justifica la presencia de Telemadrid en la retransmisión de ese acto”.

Igualmente asegura que se incluyó espacio en el informativo para el líder del PSC, Salvador Illa, y al president de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC).

Hay que recordar que esta era la segunda cobertura de estas características en el margen de pocas semanas que se ofrecía en Telemadrid. Previamente, la autonómica había ofrecido el mitin contra la amnistía que organizó el Partido Popular en la Plaza de Felipe II. Sánchez también ha defendido esa decisión editorial y se ha parapetado de las críticas indicando que durante esa cobertura también hubo una conexión con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, durante la Fiesta de la Rosa, que se celebraba en paralelo.

Más Madrid y PSOE niegan la pluralidad

Los argumentos no han convencido a la oposición. Pablo Padrilla, diputado de Más Madrid, negaba que hubiera “pluralidad informativa” en Telemadrid y consideró que no se está “ofreciendo a la ciudadanía el servicio” que necesita sino que está vinculado a “un Gobierno”, el del PP en Madrid. Por eso mismo, ha requerido al administrador provisional los “criterios” por los que se decide dedicar tiempo a “unos actos de partido y otros no. De igual modo, ha sugerido un sesgo a la hora de escoger a los tertulianos de sus programas de actualidad.

“Telemadrid hizo una cobertura informativa especial sobre un acto en Barcelona así que o miente usted cuando dice que ustedes simplemente hicieron la cobertura ordinaria no como otros medios o miente Telemadrid en sus redes sociales”, ha afeado, aludiendo al tuit de la cadena, en el que se empleaba una foto que no correspondía con la manifestación; el ente se disculpó achacando el fallo a una consecuencia del ataque informático sufrido días antes.

En su intervención, la parlamentaria del PSOE Tatiana Jiménez ha puesto en cuestión la “función de servicio público de Telemadrid” cuando con el viaje de la presidenta de la Comunidad a la manifestación de Barcelona se fueron “equipos técnicos, reporteras, con un plato especial en Madrid, con tertulianos...”.

Ha puesto en el foco la “desproporción” de los tiempos para este acto y también para el mitin del PP en Felipe II al que se dedicó “53 minutos además de la cobertura en la web y en las redes sociales además del Telenoticias”. “La verdad es que no habíamos visto semejante cobertura de un acto político convocado por un partido político nunca en Telemadrid”, ha afeado.

El PP defiende la cobertura y ataca a TVE

En el caso de Vox, la diputada Ana Velasco ha centrado su intervención en criticar la falta de equilibrio entre la atención de Telemadrid a los miembros del PP en la manifestación de Barcelona frente a “otros partidos” o a los convocantes. Es decir, incidiendo en la crítica de Rocío Monasterio del día previo, que se quejaba por el “minutaje” al calcular que los populares habían recibido el “70% o más” del tiempo.

La ultraderechista lamenta que “centró en otorgar todo el protagonismo a los representantes del Gobierno de la Comunidad” y ha cifrado en 40 minutos el tiempo de los 'populares' durante la primera hora del programa frente a los 1,45 minutos de Vox y los 20 de la manifestación en general.

Frente a los anteriores, Paula de las Heras Tundidor, representante del PP, ha sido la única en apoyar a Sánchez y asegurar que Telemadrid goza de pluralidad, argumentando que la manifestación era “hecho noticiable”. Durante su intervención, además, ha cargado contra las negociaciones entre el PSOE y los independentistas, acusando a los primeros de “abandonar la sensatez”. “Por eso están incómodos cuando una televisión trata temas de interés general y no de interés intereses particulares”, ha señalado la 'popular'.

De hecho, de las Heras ha aprovechado para criticar a TVE, a la que ha acusado de ofrecer solo “voces propalestinas” al tratar el atentado a Israel por Hamás.