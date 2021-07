Ayuso asegura que Telemadrid cuesta "dos Zendales" para justificar su ley para controlarla: "Sin público es un negocio de cuatro"

Isabel Díaz Ayuso ha llegado este jueves al primer Pleno de la nueva legislatura igual que antes de la convocatoria de elecciones anticipadas: cargando contra la oposición y otra vez contra el Gobierno. Hoy también lo hacía contra Telemadrid, solo unas horas antes de que su partido apruebe la modificación de la ley –con la connivencia de Vox– con la que pretende volver a controlar el ente público y tumbar a la actual dirección. La primera pregunta de la oposición, formulada por la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha ido precisamente sobre esta cuestión y Ayuso ha respondido cargando contra la actual dirección:

–¿Qué opinión que tiene de Telemadrid y Onda Madrid como servicio de utilidad pública?

– Un servicio público sin público no es un servicio sino un negocio de cuatro.

La realidad sin embargo es que con la llegada de la nueva dirección, la cadena de televisión ha aumentado en un 25% su audiencia, después de años de hundimiento de los telespectadores por el control que ejercieron los gobiernos de Esperanza Aguirre sobre el ente. La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha asegurado Telemadrid "cuesta casi dos Zendales por legislatura" y por ello está obligada "a asegurar su viabilidad".

La portavoz de Unidas Podemos ha lamentado que la primera ley que el PP lleva a la Asamblea en la nueva legislatura sea esta "para poder contratar a tertulianos y productores amigas y hacer un chiringuito, 'teleayuso', 'Aló presidenta'". A su parecer, la dirigente regional no quiere un gobierno sino "un gran aparato de propaganda". "Quiere una televisión títere que legitime sus mentiras", lanzaba Carolina Alonso.

Ayuso tomaba la palabra para seguir cargando contra el ente público. La dirigente del PP se ha referido así a la aprobación del contrato programa que puso en jaque al ente público por parte del consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, que se negó a dar luz verde al presupuesto antes de los comicios. "Si no llega a ser por el trabajo del gobierno de la Comunidad de Madrid" los trabajadores se hubieran quedado "sin cobrar sus nóminas", ha defendido Ayuso. "Para ello, se adelantaron 10 millones de euros en febrero", ha insistido.

Sobre su intención de tumbar a la actual dirección, Ayuso ha defendido que han pasado seis años desde la aprobación de la última ley y ha defendido que las normativas se reforman en los parlamentos. "La actual no representa la voluntad de los ciudadanos en las urnas, que es una representación distinta en ese Consejo de Administración que ahora mismo no se ve", ha lanzado.

En su intervención también ha tenido momento para cargar contra el Gobierno: "Cuando gobierna Podemos lo hacen normalmente como si estuvieran en una dictadura", ha lanzado. Y ha seguido: "Cuando ustedes gobiernan hunden RTVE, que la han llevado a mínimos históricos. ¿Se acuerda de las camisetas negras? Ya no hay nunca manifestaciones... ¡Qué casualidad! Cuando no titula contra los adversarios políticos a través del ente público".

"El chico de Galicia"

Pero Telemadrid no ha sido la única polémica intervención de Ayuso durante el pleno de este jueves que ha incendiado a la oposición. La presidenta madrileña se ha referido a la muerte de Samuel Luiz, el enfermero asesinado a golpes el pasado fin de semana en A Coruña por ser homosexual, al que se ha referido como "el chico de Galicia". "Veo mal la inversión de la carga de la prueba, y acusar sin motivos, sin pruebas como ha pasado con el chico de Galicia", ha asegurado Ayuso sobre su asesinato.

La presidenta madrileña respondía a la pregunta planteada por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre autodeterminación de género. Después ha vuelto a referirse sobre el tema cuando la portavoz de Más Madrid, Mónica García, le reprochaba que no apoyase la manifestación en la Puerta del Sol contra las agresiones homófobas.

"Esta semana miles y miles de personas se han concentrado en la Puerta del Sol para reclamar justicia ante el asesinato de un chaval de 24 años al grito de maricón. Si entre sus prioridades no estuviera imitar al Gobierno de Hungría, usted se habría sumado a ese clamor", ha lanzado García estrenándose en esta sesión de control como líder de la oposición.

Ayuso tomaba entonces la palabra y respondía: "Es curiosa la lógica de la izquierda (…) Si matan a un chico en Galicia, es culpa mía". "Ustedes ni siquiera han sido capaces de respetar la voluntad de una familia que les ha pedido encarecidamente que dejen de politizar la muerte de su hijo. ¡Y me dicen que no he dicho ni mú! Es por respeto, lo que ustedes no han tenido, respeto ni por ese chico, ni con su memoria, ni con su familia, que les ha pedido que le dejen en paz", ha insistido Ayuso.