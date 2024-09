El PP rebutja les propostes de Vox sobre migració, malgrat que la Generalitat Valenciana cobra taxes als vaixells de rescat humanitaris

El PP valencià busca desmarcar-se de Vox i no aprovarà les seues propostes xenòfobes. El partit que dirigeix Carlos Mazón s’ha enfrontat aquesta setmana al seu primer debat de política general, el primer del partit en 10 anys i el primer de l’autogovern amb un Consell que no té majoria parlamentària. Amb aquests números, 41 de 99, els populars han de fer malabars per a tirar avant les seues propostes de resolució, els compromisos polítics que s’adopten a l’inici del curs i que s’han de materialitzar en els pressupostos i en la legislatura.

El debat de política general és el primer examen parlamentari per a un govern. A més d’expressar les seues línies bàsiques i fer un balanç de gestió –per al qual Carlos Mazón va emprar més de tres hores de discurs–, mesura la predisposició de l’oposició a donar suport a les iniciatives. Des de fa dos mesos, quan Vox va eixir abruptament del Consell bipartit, el PP té tres grups en l’oposició: dos dels quals –el PSPV i Compromís–, amb polítiques obertament oposades a les seues, i un de tercer, la ultradreta, que respon segons vinga el joc. El que ahir era una línia roja, hui no és una qüestió tan important, el que ahir implicava una condició sine qua non, hui es desvincula de les principals negociacions.

Vox afirma de manera reiterada que la política migratòria és una qüestió clau. I que no pensa col·laborar amb el PP enlloc si no endureix les polítiques, com ara un bloqueig naval, tancament de fronteres o deportacions massives. En la seua última proposta de resolució, registrada dimecres en les Corts Valencianes, Vox demana que els menors no acompanyats no puguen accedir al “pla per a la transició a la vida independent i d’emancipació”, suprimir totes les ajudes als “immigrants il·legals” i a les ONG, a qui acusa de col·laborar amb el tràfic de persones. I a més, evitar que els vaixells de rescat atraquen en els ports de la Comunitat Valenciana, als quals la Generalitat Valenciana reclama quasi mig milió d’euros per unes taxes de què estan exempts.

Després de presentar la resolució, el portaveu de Vox, José María Llanos, va recalcar el caràcter de línia roja de la política migratòria. La presidenta de les Corts i membre de l’executiva de Santiago Abascal, Llanos Massó, es va vanagloriar que fora la seua formació qui torpedinara l’acció de les embarcacions de rescat. “Gràcies a Vox, a la Comunitat Valenciana, els vaixells d’ONG que faciliten la faena les màfies de tràfic de persones pagaran les taxes per atracar en els ports dependents de la Generalitat, cosa que no feien per obra i gràcia de la vicepresidenta del govern del Botànic, Mónica Oltra”, va dir.

Divendres, durant el debat de les iniciatives, els ultres rebaixaven el to respecte de la negociació, mentre l’endurien dins de l’hemicicle. Dins, el diputat Joaquín Alés, va insistir a vincular la migració a la delinqüència, assegurant que “el 49% dels assassins de dones de l’últim any eren no nascuts a Espanya”, que la presència dels migrants en les presons “s’ha quintuplicat” i remetent-se a l’últim CIS, en què la immigració encapçala els problemes per als espanyols. Fora, el portaveu José María Llanos, que va apuntar que s’imaginava que el PP rebutjaria les propostes sobre política migratòria, va manifestar la seua disposició a votar a favor mesures del PP referides al seu pas pel Consell. Sobre els pressupostos per a l’any que ve, va indicar que “depén de la voluntat de les parts” i que, si n’hi ha, “no hi ha absolutament cap complexitat”, malgrat que hi ha “temes sagnants”, i va resoldre: “Quan parlem dels pressupostos, parlarem llavors de les negociacions que es puguen dur a terme. Al 100% mai es pot aconseguir tot en una negociació”. Aquestes paraules també xoquen amb les que va dir el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, aquesta setmana a València, en què va subratllar que el suport als pressupostos autonòmics es decidiria a tot Espanya de manera “unitària”. És a dir, que poc importa què es negocie individualment.

El PP, que fins a la data no ha fet marxa enrere en aquesta reclamació, es desvincula de les polítiques plantejades per l’extrema dreta. El portaveu dels populars, Juanfran Pérez Llorca, va considerar que les mesures de Vox “estan molt lluny” dels plantejaments del PP i va dubtar fins i tot que “es puguen acollir a la llei actual”. La representant dels populars que debatia sobre migració, Lucía Peral, va carregar la responsabilitat sobre el Govern central. “No caiguem en el parany del sanchisme ni utilitzem la crisi migratòria per a fer política”, va demanar als seus exsocis de Vox, subratllant: “No podem negar ajuda als qui en necessiten”. Peral va recordar que “parlem de vides humanes” i va destacar “l’interés superior del menor”, quant a la seua protecció.

Sobre els pressupostos, el portaveu també va voler emmarcar-los en una altra negociació. S’obrirà “un altre debat” amb el partit d’ultradreta per a buscar un acostament, que sí que tenen en polítiques com la fiscal, encara que va reconéixer que, “si la seua posició és tan ferma com la de hui, és difícil arribar a acords”.