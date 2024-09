Un estudio de la Politécnica concluye que el tráfico y el Puerto son los principales emisores de contaminación de València

“En la figura 4 se observan los resultados del monitoreo de calidad del aire de los diferentes barrios de València, representativos de la media aritmética de los diferentes puntos muestreados dentro del área geográfica de cada barrio de la ciudad. En la figura 4 se observa que las peores condiciones de calidad del aire se dan en las principales entradas y salidas de la ciudad y la zona próxima al puerto. Esto es debido a que los principales focos de emisión de contaminantes que afectan a la calidad del aire son el tráfico y las emisiones derivadas del puerto”.

El informe 'Recopilación y análisis de medidas correctoras óptimas para la mitigación de emisiones de GEI y otros contaminantes en la ciudad de València' elaborado por la Universidad Politécnica de València (completo al final de la información) se pronuncia en estos términos en lo referente a las zonas más afectadas por la contaminación ambiental en la ciudad y su origen.

El informe en el que ha participado Edgar Lorenzo, investigador del grupo Tecnologías de Información contra el Cambio Climático de la UPV, se basa en las mediciones realizadas a lo largo del pasado año con una red de sensores con más de 600 unidades distribuidas por toda la ciudad. En base a estas mediciones se concluye que “las zonas donde se observan peores condiciones de calidad del aire y donde se han identificado las zonas vulnerables en función de los equipamientos comentados (ancianos, niños, enfermos o personas que hacen deporte al aire libre), se dan en la entrada oeste y norte de la ciudad donde existe una gran cantidad de tráfico y equipamientos importantes de los colectivos vulnerables mencionados. También en la zona colindante al puerto que, pese a tener una calidad del aire media-alta, también cuenta con grandes colectivos vulnerables”.

En cuanto a la situación de la ciudad por zonas, “para evaluar si los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en los barrios evaluados cumplen con el límite legal establecido, se ha calculado el intervalo de confianza al 95%. Este intervalo indica el rango de valores en el que no podemos estar seguros de si el valor de NO2 calculado en un barrio está por encima o por debajo del límite legal”.

El intervalo de confianza al 95% obtenido en este estudio ha sido de (37,07; 42,93). Es decir, “si el valor de NO2 calculado en un barrio es de 38 microgramos por metro cúbico, no podremos estar seguros de si el valor real del NO2 de dicho barrio está por encima o por debajo del límite legal establecido”.

Teniendo esto en cuenta, “de entre los barrios de València analizados se ha obtenido que el 39,6% supera el límite legal de 40 microgramos por metro cúbico, otro 39,6% tiene un NO2 inferior a dicho límite y el 20,8% restante tiene un valor de NO2 que está dentro del intervalo (37,07; 42,93), por lo que no se puede asegurar que el NO2 de estos barrios supera o no el límite establecido”.

El informe plantea medidas correctoras óptimas “para el control y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes generados por el tráfico urbano”. Entre ellas, destacan la aplicación efectiva de las zonas de bajas emisiones (ZBE) que restringe o limita la entrada de vehículos altamente contaminantes en áreas urbanas específicas; el establecimiento de peajes y tarifas de congestión en áreas urbanas con altos niveles de tráfico con el objetivo de desincentivar el uso del automóvil y fomentar el uso del transporte público o modos de transporte más sostenibles; la promoción de vehículos limpios; infraestructura para vehículos eléctricos; mejora del transporte público; fomento de la movilidad activa; y gestión del tráfico y planificación urbana.

Sobre el informe, Edgar Lorenzo ha explicado a elDiario.es que “el informe es de un proyecto que duró desde 2021 hasta 2023 y los resultados están basados en mediciones realizadas por dosimetría pasiva desde el año 2016 hasta 2023”. Sobre la situación ambiental en la ciudad en el último año teniendo en cuenta las políticas de movilidad aplicadas por el nuevo equipo de Gobierno del PP y de Vox, Lorenzo ha comentado: “Este año seguimos haciendo mediciones y por los datos que vamos recabando vemos que la emisión de contaminantes ha aumentado. Ojo, esto no significa que la calidad del aire, que se mide en concentración, haya empeorado. Esto es porque en esa concentración de contaminantes que se queda suspendida en el aire intervienen otros muchos factores como el climatológicos. Por lo tanto, no podemos saber si la calidad del aire ha empeorado hasta que no acabe el año porque hay que analizar muchos datos, pero lo que sí podemos saber es que las emisiones han aumentado”.

Hecha esta puntualización, el experto ha afirmado que el cambio político que ha habido en el Ayuntamiento es uno de los causantes de este aumento: “Antes había un discurso muy claro, por ejemplo, en favor de los carriles bici y de la movilidad sostenible. El carril bici es fundamental porque estás tratando de implementar un cambio de mentalidad en la política de movilidad. Cuando pasas de impulsar carriles bici por toda la ciudad, a no solo frenar su construcción, sino incluso revertirlos en algunas zonas que consideras que no deben estar, estás introduciendo un cambio en el mensaje que trasladas a la ciudadanía en materia de movilidad. Eso es lo que realmente afecta. Lo mismo que con la Zona de Bajas Emisiones, que lo que se proyecta es que lo interesa es evitar aplicar restricciones, cuando se debería trasladar un mensaje de búsqueda de modos de transporte que no contaminen”.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, comentó recientemente que según los datos de las estaciones municipales en el último año se ha detectado un descenso de la contaminación atmosférica: “Yo desde luego confío en las mediciones que hace el equipo del Ayuntamiento de València, es el mismo del anterior equipo de Gobierno. Confío también en el método que es el que se ha establecido en la ZBE y que no defiere del que aplicaba el anterior equipo de Gobierno. No está condicionado por una decisión política, son estaciones que arrojan unos resultados y que me constan que son diferentes a los de este profesor de la UPV. Pero es el sistema de medición del Ayuntamiento”.