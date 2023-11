El creador de 'The Crown' habla de cómo han abordado la muerte de Lady Di y su impacto en la temporada final

Falta justo un mes para que The Crown estrene su sexta temporada en Netflix, con la que la ficción pondrá punto y final a su andadura televisiva. La tanda definitiva de episodios estará marcada por la muerte de Lady Di, interpretada por Elizabeth Debicki, y acaecida el 31 de agosto de 1997.

Suzanne Mackie, productora ejecutiva de la ficción, explicó este verano que hubo largas charlas y reflexiones antes de decidir cómo rodarla. Ahora, el creador y máximo responsable de la serie, Peter Morgan, habla sobre los desafíos de contar y representar esta tragedia.

“Esta nunca pretendió ser una historia sobre cómo murió. La investigación policial ya lo resolvió todo. Nunca nos interesó”, reflexiona el guionista en una entrevista para Variety..

Morgan recalca que el afán de la serie siempre estuvo centrado en contar cómo fue el impacto de Diana de Gales en la familia antes y después de su muerte. Asimismo, otra pregunta que pretende abordar la serie es “¿cuál era la naturaleza de su relación con Dodi Fayed?”, avanza.

'The Crown' convierte a Lady Di en protagonista absoluta del primer tráiler de su temporada final en Netflix

Hay que recordar que desde la serie ya se aclaró que nunca hubo intención de escenificar el accidente o de explorar lo ocurrido, todo ello después de que el diario sensacionalista The Sun afirmase que The Crown mostraría el cadáver de Diana. “La última temporada no representará el accidente. Serán escenas que cubrirán el periodo previo y las consecuencias”, comunicó Netflix para zanjar rumores.

En la misma línea, y con similar tono al de Morgan, se pronunciaba Elizabeth Debicki. La actriz reconoce la dificultad añadida de esta temporada por la trascendencia histórica del momento. “Lo hemos hecho desde el máximo respeto que podíamos tener”.

La última tanda se estrena el próximo 14 de diciembre en Netflix.